Teatre per augmentar la llista de donants d'òrgans

Andorra la Vella'A cor obert' és el títol de l'obra de teatre que es podrà veure durant el cap de setmana del 8 i 9 de maig al Teatre Comunal d'Andorra la Vella amb l'objectiu de sensibilitzar la població de la importància de la donació d'òrgans. La representació, escrita pel dramaturg José Pascual Abellán i adaptada i dirigida per la directora de l'escola de teatre Entreacte, Mercè Canals, és un projecte de l'Associació de Trasplantats i Donants d'Andorra (Atida), que torna als escenaris després que l'any 2017 ho fes amb 'Jo dono, tu dones, ell dona'. "És una obra molt emotiva, jo de vegades veig els assajos i els actors em fan plorar, és molt bonica, i hi veurem tota la història des que el cor es dona fins que arriba a la persona que se li farà el trasplantament", ha explicat Canals durant la roda de premsa telemàtica de presentació que s'ha celebrat aquest dimarts. Al preu de 12 euros (amb venda anticipada d'entrades al telèfon 373 037, de 16 a 21 hores), hi haurà una triple funció el dissabte 8 de maig a les 21 hores, i el diumenge 9 de maig a les 12 i a les 18 hores.

Valoració de l'obra de la directora

'A cor obert' és una història íntima i commovedora, ambientada a Espanya als anys 80 quan tot just es realitzaven els primers trasplantaments d'òrgans i teixits. L'obra tracta de la donació d'òrgans des de tres punts de vista: del donant (familiars), del missatger (sanitaris) i del receptor (trasplantat). Representada pels actors de la companyia andorrana Making Of i amb la col·laboració de sis alumnes de l'escola de teatre Entreacte, l'obra "tracta del trasplantament d’un cor, un cor viu que viatja a través de la història", ha afegit Canals. La funció també compta amb dos poemes recitats, escrits per membres de l'associació i una cançó de Joan Manuel Serrat que, a través de les emocions, busquen la conscienciació del públic.

Tal com ha explicat el vicepresident d'Atida, Toni Gamero, la recaptació d'aquesta triple funció (al juny hi haurà una doble representació més a les Fontetes, a la Massana) busca incrementar la llista de donants a Andorra: "Cobrem una petita entrada de 12 euros i la recaptació anirà destinada a realitzar un vídeo perquè la gent es faci donant de medul·la, i l'objectiu és que aquest vídeo es pugui veure a la televisió i al cinema, ja que ens cal una embranzida perquè la gent de 18 a 40 anys s'animi i s'apunti a ser donant", ha afirmat. En aquest sentit, ha explicat que actualment hi ha una cinquantena de persones inscrites però que cal augmentar la llista per incrementar les possibilitats d'èxit de les donacions.

"Hem de fer el mateix"

Actualment, les operacions de trasplantament no es poden fer a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per manca d'infraestructura. Sobre això, "estem d'acord que els trasplantaments es facin a Catalunya o França, però sí que volem que l'hospital es converteixi en un extractor d'òrgans, i així puguem donar-ne als nostres veïns, ja que és l'única manera que tenim d'agraïr el que ells han fet per nosaltres, perquè cal recordar que totes les persones d'Andorra que han estat trasplantades ho han estat per un donant català o francès, així que nosaltres hem de fer el mateix", ha sentenciat. L'entitat espera que la llei pendent de desenvolupar per culpa de la pandèmia ho faci un cop acabi la campanya de vacunació i que, per tant, s'aprovin els protocols i reglaments que el ministre Joan Martínez Benazet va anunciar ara fa un any.