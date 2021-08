El temps s'atura a Casa Rull amb la música tradicional del duo Ados

La MassanaCom si el temps s'hagués aturat al segle XIX, Casa Rull ha acollit aquest divendres el concert del duo Ados, de la Fundació Onca. Carlota Franch (violí) i Esteve Ticó (viola), que formen part de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca), han ofert una mostra les diferents formes de músiques i danses populars transcrites a la música clàssica.

La casa museu, que conserva intacta la vida de les societats tradicionals pirinenques, ha reviscut èpoques passades amb la melodia del programa 'Aires a tradició', que contenia peces d'artistes tan coneguts com Fuchs, Gardel, Piazzola, Bustad, i altres.

Franch i Ticó, que ja havien tocat anteriorment en el cicle de 'Nits d'estiu als museus' preparen un programa diferent per a casa espai i l'escollit en aquest cas, estava en sintonia amb l'històric espai on es representava. "Sempre fa il·lusió poder tocar en llocs tan particulars com Casa Rull i són ocasions ideals perquè joves com nosaltres agafem experiència", ha remarcat Ticó. Per la seva banda, Franc ha ressaltat l'emoció que senten en tocar peces de compositors com Bartók, "viatjaven per Europa escoltant la música popular de cada ciutat i la transformava en una partitura clàssica".

La pròxima cita del 'Nits d'estiu als museus' és aquest mateix dissabte al Museu Carmen Thyssen Andorra. A les vuit del vespre s'oferirà la proposta Talent Femení! Una visita guiada per les obres amb presència femenina, o com a models o com a artistes, i amb la posterior actuació, de nou, de la violinista Carlota Franch i el violinista Esteve Ticó, que interpretaran obres de la compositora catalana Narcisa Freixas. La visita es finalitzarà al vestíbul del museu amb la interpretació de miniatures musicals que aniran de Piazzola fins a Béla Bartók. Totes les activitats de 'Nits d'estiu als museus' són gratuïtes però cal fer reserva prèvia.