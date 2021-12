El tenor Joseph Calleja, segon artista de la Temporada d’Andorra la Vella 2021-2022

Andorra la VellaEl concert del tenor maltès Joseph Calleja, que se celebrarà aquest dissabte 4 de desembre, és el segon artista previst de l'edició d'enguany de la Temporada d'Andorra la Vella, coorganitzada pel comú de la capital i MoraBanc, després de l'actuació el passat 28 de novembre del cantautor José Luís Perales.

Segons informen, Calleja ha estat sovint comparat amb cantants llegendaris d’èpoques anteriors com Jussi Björling, Beniamino Gigli i, fins i tot, amb Enrico Caruso. Actualment, és un dels tenors més respectats del planeta i ha actuat en els millors escenaris, com són el Metropolitan Opera de Nova York, la Staatsoper de Viena, l'Statepera Estatal de Munic, l’Smetana Hall de Praga i el London Palladium. En el seu darrer treball, el ha enregistrat de nou les obres més cèlebres del popular compositor Mantovani.

durant la seva actuació al Principat, estarà acompanyat per la pianista maltesa Maria-Elena Farrugia, i proposaran un programa de dues parts. La primera la dedicaran a les famoses àries d’òpera com Questa o quella de Rigoletto de Giuseppe Verdi, Pourquoi me réveiller de Werther de Jules Massenet o E lucevan le Stella de la Tosca de Giacomo Puccini, entre d’altres, i la segona part tindrà un repertori més popular amb cançons de Txaikovski, Donaudy, Tosti, Vella i Ruggero. Així doncs, manifesten que es tracta d’un repertori eclèctic que pot agradar a tots els públics.

En relació amb el protocol Covid, per motius de prevenció i aplicant les mesures establertes pel Govern, no es podrà organitzar el Lounge Bar by Kao Soldeu, i l’aforament quedarà limitat al 50%. A l’entrada caldrà presentar el certificat Covid vigent, una TMA o PCR negativa feta les 48 hores anteriors o un test ràpid d’antígens de menys de 12 hores. Les entrades estan a la venda a l’oficina de Turisme d’Andorra la Vella i al centre cultural la Llacuna. Es podran comprar també el mateix dia del concert al centre de congressos a partir de les 19 hores.