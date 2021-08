El termini de presentació de treballs per als premis Arts Andorra i la Nit literària s'obrirà al setembre

Andorra la VellaEl Cercle de les Arts i de les Lletres informa que el proper 10 d'octubre finalitza el termini per presentar els treballs que optin als premis Arts Andorra 2021. Per tant, els aspirants tindran temps de presentar les seves obres entre el 27 de setembre i el 10 d'octubre al Centre cultural i de congressos lauredià. Aquest mateix indret, a més, serà l'escenari del repartiment de premis, que tindrà lloc el dia 19 d'octubre a partir de les 20 hores. En el mateix acte també s'inaugurarà l'exposició amb les obres seleccionades, que estaran exposades des del dia 18 fins al 31 d'octubre a la mateixa sala.

El Cercle de les Arts i de les Lletres torna a convocar enguany la 28a edició dels premis Arts Andorra després de l'ajornament de l'edició del 2020 a causa de la pandèmia de la Covid-19. Totes les bases del concurs i els arxius corresponents a cadascun dels premis es podran consultar al web del cercle, a través de l'adreça http://cercleandorra.net. Per a qualsevol dubte, els interessats també es poden posar en contacte mitjançant un formulari escrivint a cercleartslletres@gmail.com.

Premis Nit literària

D'altra banda, el dia 9 de setembre d'enguany també s'acaba el termini per presentar els treballs que optin a la 43a edició dels premis de la Nit literària andorrana. L'acte d'adjudicació dels premis, que també es va haver d'ajornar l'any passat per la pandèmia, es desenvoluparà a la parròquia d'Andorra la Vella el dia 11 de novembre d'aquest any, tot i que la ubicació exacta es comunicarà més endavant. En aquest cas, les bases dels premis també es poden descarregar a la pàgina web del cercle i els dubtes que es generin es poden fer arribar al mateix correu electrònic que en el cas dels premis Arts Andorra.