El Thyssen proposa noves tècniques artístiques per descobrir al maig

Andorra la VellaEl museu Carmen Thyssen Andorra presenta una oferta d'activitats per a tots els públics que convida a endinsar-se en noves tècniques artístiques. Les propostes permetran crear escultures amb fang, conèixer el patrimoni andorrà amb un joc de memòria o iniciar-se en l'escriptura creativa d'una manera lúdica.

Durant els dimarts 3, 10, 17 i 24 de maig, es desenvoluparà l'activitat 'Escriptura al Thyssen', una nova experiència que uneixen les arts plàstiques i la narrativa sota la direcció de l'assessora editorial Elena Aranda. Les sessions tindran una durada de dues hores, de 19 a 21 hores, i serviran perquè els assistents aprenguin coneixements teòrics i pràctics a partir de l'observació dels quadres i enforteixin el procés d'escriptura.

El curs va adreçat a un públic adult i encabeix tot els nivells de coneixements. El preu de la inscripció per a les quatre sessions és de 40 euros i inclou el material necessari, un lot de marxandatge del museu i la visita de la mostra 'Made in Paris: la generació de Matisse, Lagar i Foujita', en cada sessió.

El dissabte 7 i diumenge 8 de maig hi haurà l'activitat familiar 'Benvinguda primavera', que girarà al voltant de l'obra 'Al porxo de Cecilio Pla'. La proposta consisteix en un taller inspirat en la llum i els motius de la primavera per crear flors amb goma eva.

El 14 i 15 de maig, el museu proposa el taller 'Embrutar-se les mans' amb el fang com a material protagonista de l'activitat 'Construïm un castell'. Durant la sessió es prendrà com a model la pintura 'Castell de Briones' de Gustavo de Maeztu, de l'actual mostra expositiva, i els participants hauran de crear el seu propi castell amb fang.

Per sumar-se a la festivitat del Dia Internacional dels Museus, una cita organitzada per l'ICOM que es repeteix cada 18 de maig a tot el món, l'equipament oferirà l'entrada gratuïta. També els dies 21 i 22 de maig, aprofitant la proximitat amb aquesta data assenyalada, el museu convida a descobrir el patrimoni cultural andorrà mitjançant un joc de memòria. La proposta 'Memory Museístic' no només permetrà als participants descobrir els museus i monuments més icònics del país, sinó també dibuixar els nostres museus preferits.

Les activitats familiars són gratuïtes i obertes al públic a partir de 4 anys amb reserva prèvia.