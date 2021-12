"Toca el dos" o "agafa el clípol", a l’enèsim intent de revifar el català

EncampEl vestíbul de l'Hotel Rosaleda, seu del ministeri de Cultura ha estat l'ubicació escollida per tal de donar a conèixer 'El català fa goig' la campanya de sensibilització de l'ús de la llengua catalana que es podrà veure en diferents punts del país entre el 24 i el 31 de desembre. En la roda de premsa han comparegut la ministre de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el director de Política Lingüística, Joan Sans. Riva ha destacat que es tracta "d'una campanya que s'adreça a tots els públics i que és força diferent de les que s'havien fet anteriorment". Així mateix, la ministra ha afegit que "el missatge que volem donar, i més en els temps que corren, és molt positiu i fer palesa la riquesa que té la nostra llengua".

Sobre la campanya pròpiament, Sans ha explicat que aquesta tindria cinc il·lustracions i tres animacions, a banda que "buscarem que amb l'etiqueta #elcatalàfagoig diferents personalitats del país d'àmbits diversos com la cultura, l'esport o l'associacionisme, en facin difusió i l'emprin en les xarxes socials".

Cal recordar que les creativitats i el disseny de la campanya han estat realitzades per Wow comunicació, que després del concurs públic que es va llençar mitjançant el BOPA n'ha estat l'adjudicatària. A tall d'exemple, les il·lustracions usen frases fetes nostrades com "toca el dos" o "agafa el clípol" per mostrar precisament la riquesa de la llengua. Finalment, la ministra ha indicat que també "s'interpel·la a la corresponsabilitat en l'ús del català".

Enquesta d'ús el 2022

A preguntes dels periodistes, Sans ha explicat que el darrer informe d'usos de la llengua data del 2018, i que en fer-se en períodes de 4 anys, el següent es realitzaria el 2022 per tal de prendre termòmetre de l'ús del català al país. El director de política lingüística ha volgut defugir de missatges més catastrofistes i ha indicat que "aquí (per Andorra), tenim la sort que determinats aspectes de l'ús del català estan protegits per llei". Riva, ha afegit que "la campanya actual no ve per cap missatge derrotista que arribi, sinó que forma part de la feina constant i decidida que es fa des del departament de Política Lingüística".