Torna el club de lectura musical

Andorra la VellaEl club de lectura musical torna després de la supressió arran de la situació sanitària provocada per la Covid-19. La iniciativa està impulsada conjuntament entre la Biblioteca Pública del Govern i l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella i es posarà en marxa el 19 d’octubre. La proposta s’adreça a persones amb ganes de llegir, fer amics i xerrar amb l'excusa d'una lectura relacionada amb un aspecte musical. Les xerrades, d’una hora i mitja de durada, es faran a l’Institut de Música i seran conduïdes pel cap de servei, David Sanz.

La primera sessió del cicle de xerrades comentarà ‘La petita crònica d’Anna Magdalena Bach’ d’Esther Meynell. La primera edició d'aquest llibre va aparèixer a Alemanya en format anònim, tot i que s’atribueix a l'escriptora anglesa Esther Meynell. És una autobiografia fictícia d'Anna Magdalena Bach, la segona esposa del músic alemany, però que permet acostar-se a la figura del gran compositor Johann Sebastian Bach, a les seves obres cabdals.

Els cinc títols següents que es tractaran fins el mes de juny del 2022 i s’anunciaran durant la sessió. Les places són limitades. Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se a la Biblioteca Pública del Govern o a la Secretaria del Centre Cultural La Llacuna.

El club de lectura musical té per objectiu fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg, oferir noves possibilitats per al temps lliure, promoure l'ús de la biblioteca i donar a conèixer l’Institut de Música com a equipament cultural, crear un punt de trobada per a persones interessades en la lectura i en la música, donar a conèixer entorns socials i culturals diferents del nostre, proposar una guia bàsica de lectures i promoure l’audició de música i donar a conèixer diferents instruments, estils, gèneres i intèrprets. Aquesta iniciativa va començar l’any 2016.