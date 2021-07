Torna l'Art Camp Andorra amb l'arribada de 20 artistes internacionals

Andorra la VellaLa Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO reprèn la seva iniciativa 'Art Camp Andorra' després que l'any passat no pogués celebrar la setena edició a causa de la pandèmia. Del 14 al 23 de juliol, 3 artistes andorrans i 20 més arribats de diferents parts del món participaran en el projecte que té com a objectiu el diàleg per la pau a través de l'art. Tal com ha explicat la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, "es vol reunir artistes internacionals en una convivència diària, per al descobriment de les diferents cultures dels participants, per valorar la diversitat cultural i el seu patrimoni i crear nous espais de trobades interculturals". L'esdeveniment, que enguany ha reduït el nombre d'artistes i de dies (passa de 10 a 7) per ajustar-se a la situació sanitària actual, compta amb el suport del comú d'Ordino, FEDA i la Universitat d'Andorra (UdA), entre d'altres. La parròquia ordinenca serà l'encarregada d'acollir els nouvinguts mentre que l'UdA organitzarà, per primera vegada, una taula rodona sobre la diplomàcia cultural. El rector de la Universitat d'Andorra, Miquel Nicolau, ha explicat que deu personalitats de diferents països i d'institucions culturals i internacionals participaran en el debat, que se celebrarà al Centre de Congressos d'Andorra la Vella el dia 15 de juliol com a acte inaugural, i que tindrà una conferència posterior en motiu del 75è aniversari de la UNESCO, a càrrec de l'antic secretari general, Feredico Mayor Zaragoza.

Durant la setmana que els artistes participin en l'Art Camp, treballaran en la creació de les seves obres en un espai cedit pel comú d'Ordino. El resultat s'exposarà al centre cultural La Llacuna el 22 de juliol. Posteriorment, les obres podran ser mostrades en la seu de grans organismes internacionals com les Nacions Unides o l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Des de la primera edició de l'Art Camp, el 2008, Andorra ha apostat sempre pel diàleg per la pau entre els artistes. El resultat de les edicions anteriors són més de 500 obres fetes per 180 artistes participants.