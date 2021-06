Torna la música i l'ambient festiu a la plaça Coprínceps pel 43è aniversari d'Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany prepara un cap de setmana per a tots els públics ple d'història, música i gastronomia amb motiu del 43è aniversari de la creació de la parròquia, que se celebra aquest dilluns. D'aquesta manera, es vol aprofitar la satisfactòria situació sanitària actual per recuperar "aquella il·lusió de celebrar coses a l'exterior i fer partícips als ciutadans dels actes de celebració", segons ha manifestat el cònsol menor escaldenc, Joaquim Dolsa.

Així, la corporació ha dissenyat un programa que permet donar compliment a un dels desitjos traslladats al comú per part de la ciutadania com és recuperar la plaça Coprínceps per a la celebració d'actuacions musicals i activitats, tot i que la tradicional arrossada popular de diumenge canvia de format i no tindrà lloc al Parc de la Mola.

La cap del departament de Cultura del comú, Anna Garcia, ha posat en relleu que per a aquesta edició "s'ha treballat a involucrar els restaurants de la parròquia" demanant l'elaboració d'un menú tancat per aquest cap de setmana del 19 i 20 de juny que tingui com a protagonista l'arròs, així com un postre que inclogui gelat, amb preus que oscil·len entre els 14,50 i els 39 euros. Així doncs, vuit establiments de restauració, que es poden consultar al web del comú, s'han afegit a la proposta, que servirà per substituir l'arrossada de diumenge. Un dels atractius d'anar a fer un àpat en aquests locals, segons Garcia, és que a banda de contribuir econòmicament, els usuaris rebran un plat de la festa de la parròquia com a regal.

A banda, també s'han dissenyat tres rutes guiades familiars de descoberta de la parròquia sobre tres eixos temàtics amb les que es vol despertar l'interès sobre diversos aspectes del patrimoni artístic, arquitectònic i històric d'Escaldes. Totes tres rutes donaran el tret de sortida aquest dissabte, a partir de les 11 hores, al CAEE, i tindran una durada d'uns 45 minuts. Les places són limitades per a una dotzena de persones, i cal inscriure's posant-se en contacte per telèfon o correu electrònic amb el Centre d'Art.

També dissabte, però a les 21.30 hores, hi haurà una actuació musical a càrrec de 'La Locomotora negra', una 'Big Band' que compleix 50 anys i que ha anunciat la seva gira de comiat. "Ens feia especial il·lusió ser part de l'últim viatge dels músics", ha dit Garcia. El concert se celebrarà a la sala Prat del Roure i l'entrada és gratuïta, tot i que cal adreçar-se a l'Oficina de Turisme de la parròquia a recollir els passis, ja que les places són limitades.

Per a la jornada de diumenge també s'ha demanat a restaurants, bars i pastisseries oferir un vermut a tothom que s'apropi a la plaça Coprínceps a partir de les 12 hores, ja que en aquest espai tindrà lloc una actuació de l'Orquestrina Trama, que interpretarà temes d'arrel tradicional però passats pel sedàs d'un estil enèrgic i festiu.

El conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, que s'ha felicitat per poder recuperar les activitats i actuacions a la plaça Coprínceps, ha manifestat que fins ara no s'havia organitzat res en aquesta zona per tal de no genera un "efecte crida" i provocar aglomeracions. "Tornem a recuperar els actes culturals que demana la gent de la parròquia", ha indicat. També s'ha pensat en els infants, que rebran una sorpresa ben dolça.