Torna la Setmana de cinema espiritual

Andorra la VellaDel 8 al 12 de novembre, els alumnes de 5è i 6è de primera ensenyança i els de secundària i batxillerat dels tres sistemes educatius participen en la X Setmana de cinema espiritual-Cinema de valors que organitza la delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell conjuntament amb els professors de religió dels centres escolars.

Sota el lema 'Posa't en camí', els alumnesvisionaran les pel·lícules 'Rocca cambia el mundo' (3r de primària), 'Uno para todos' (1r d'ESO), i 'El año que dejamos de jugar' (2n d'ESO i batxillerat). Les projeccions, com és habitual, tindran lloc als cinemes Illa Carlemany en horari escolar matinal. A banda, també hi haurà un passi per a adults per a la pel·lícula 'Minari. Historia de mi familia', que es visionarà el dia 11 a partir de les 20.30 hores.

El delegat d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell, Pepe Chisvert, considera que la desena edició del cicle de cinema espiritual "pot ser una porta interessant per a aquest temps d'especial reflexió i redescobriment". D'aquesta manera, cal destacar que després de veure les pel·lícules, els alumnes treballen diferents activitats proposades a les guies didàctiques.

El cinema espiritual és el que aborda en les seves pel·lícules els grans interrogants sobre el sentit de la vida, les relacions personals i els camins de l'amor, la justícia i les exigències ètiques de la solidaritat, la llibertat i el discerniment en elecció, el perdó i la reconciliació, la lluita del bé i el mal o el misteri de la bellesa.