Un total de 18 concursants passen a les semifinals del concurs de saxo de l'Andorra Sax Fest

Andorra la VellaEn total, 18 participants passen a la següent fase del concurs de saxo celebrat en el marc de l'Andorra Sax Fest, dos més que l'edició anterior, per la qualitat i l'alt nivell tècnic dels concursants d'enguany, informen des del festival a través d'un comunicat. La semifinal se celebrarà el dimarts 30 de març. Els 18 participants que passen a la següent fase són tots internacionals, menors de 30 anys, i representen nacionalitats tan diverses com la russa, la japonesa, la nord-americana, l'espanyola, la portuguesa i la francesa.

La primera ronda d'aquest concurs s'ha celebrat aquest cap de setmana al Centre de congressos d'Andorra la Vella. Els temes que han tocat els aspirants han estat el 'Chant du Ménestrel opus 71' d'Alexander Glazunov i l''Étude 12 - Douze Études Caprices' d'Eugène Bozza.

Els participants han estat acompanyats per dos pianistes de prestigi internacional, experts en les actuacions conjuntes amb saxofon: el japonès Takahiro Mita i l'espanyola Aniana Jaime. D'altra banda, entre els membres destacats del jurat d'aquesta fase, format per nou referents del saxo a nivell internacional, destaquen noms com Claude Delangle, Mariano García i Vincent David. La primera fase d'aquest certamen internacional de saxo s'ha celebrat seguint totes les mesures de seguretat recollides pel protocol de l'organització, que ha estat validat per les autoritats de salut del Govern d'Andorra.