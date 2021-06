Un total de 72 projectes es repartiran els 180.000 euros de les subvencions culturals

Un total de 72 projectes es repartiran els 180.000 euros, 30.000 euros més que l’any passat, en el marc de les subvencions culturals que atorga el ministeri de Cultura i Esports. Tal com ha detallat el ministre portaveu, Eric Jover, en total es van rebre 87 sol·licituds, de les quals han estat acceptades finalment 72. Les que han estat rebutjades, ha manifestat, han estat per problemes de forma o per la viabilitat del projecte. “És una de les convocatòries de subvencions culturals més concorreguda, fet que apunta la proliferació de propostes i projectes culturals al país”, ha ressaltat Jover.

Les subvencions atorgades es reparteixen en 32 per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música; 20 per a projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en l'àmbit de les arts plàstiques i visuals; deu per a projectes editorials i ajut a la creació; cinc per a projectes de divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura en general; quatre per a projectes de difusió cultural dels mitjans de comunicació privats i un ajut a la creació literària.

D’altra banda, s'ha aprovat el conveni per formalitzar la col·laboració entre el Govern i l’associació Velles Cases Andorranes per acabar la rehabilitació del vehicle Fargo. Així, l’acord estipula que l’associació cedeix a títol gratuït la propietat al Govern, sense perjudici que aquest pugui ser dipositat temporalment en espais de titularitat comunal i fins i tot privada. El ministeri de Cultura i Esports, mitjançant el departament de Patrimoni Cultural, inclourà l’autocar Fargo en el seu inventari de béns mobles.

D’aquesta manera, i tenint en compte els valors culturals d’aquest vehicle, el ministeri participa de manera activa en la rehabilitació de aportant la quantitat de 10.000 euros. Els fons es destinaran als treballs de planxisteria i pintura, a la rehabilitació de les rodes i al sanejament del vehicle per fer-lo apte per a ser traslladat.

El conveni segueix els terminis acordats a tres bandes entre el ministeri, l’associació i el comú d’Escaldes-Engordany que van acordar donar suport conjunt per a la rehabilitació del vehicle. Així, i seguint els criteris marcats, els propers passos d’actuació de rehabilitació s’hauran de fer sota criteris d’interès públic i preservant al màxim el valor patrimonial del bé.