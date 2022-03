Andorra la VellaL'escriptor Joaquin Abad ha presentat a la FNAC de Pyrénées Andorra la seva darrera novel·la, La Red Secreta, sobre el vincle del Principat amb Pablo Escobar i l'ETA. Conversem amb ell sobre la seva fascinació pel país.

Quina obsessió té amb Andorra, vostè?

(riu) sembla una obsessió, oi?, però el cert és que fa molts anys que vinc a Andorra i vinc molt sovint. El meu primer viatge va ser l'any 1985 i em fascinaven les coses que m'explicava la gent d'aquí. És una terra molt procliu a generar històries místiques i interessants vinculades al contraban, els espies, les fronteres... Andorra és un territori geogràficament situat entre guerres i això sempre origina moltes narratives curioses.

Títols que vinculen Andorra amb narcotraficants, 'el virus andorrano'... no inspira una imatge molt positiva del país...

Si bé és cert que tinc molts admiradors, també hi ha gent que diu que només trec la història negra del país i que són coses de les quals no s'ha de parlar. Però tots els països tenen els seus episodis vergonyosos que no volen que surtin. De fet, tinc constància que un dels llibres que més s'estan llegint en aquests moments a Andorra va precisament d'una condemna a mort injusta.

La presència d'ETA al Principat està documentada, però què hi ha del vincle del país amb Pablo Escobar?

La part colombiana dins el llibre és la que conté més ficció. Els càrtels de la droga colombians sí que van tenir relació amb l'ETA i amb Sito Miñanco, narcotraficant gallec que blanquejava part dels seus diners a Andorra, i d'aquí ve la connexió. El que passa és que clar, per novel·lar necessito generar narrativa i hi ha parts en aquests punts que són ficció.

Ha fet cinc novel·les ambientades a Andorra. Suficients o n'hi haurà més?

Segur que sí! Andorra és un país increïble. Ha estat un dels pocs territoris que s'ha resistit a les amenaces d'ETA, que va haver de sortir cames ajudeu-me quan va intentar cobrar l'impost revolucionari als empresaris d'aquí. Això fa que els admiri molt.

I sobre el cas Pujol i l'Operació Catalunya, ha pensat mai fer alguna cosa?

Crec que s'han escrit ja moltes coses sobre els Pujol, i molt bones, així que descarto fer jo també una novel·la sobre el tema. En canvi, un dels meus darrers llibres tracta la relació de George Soros amb gent important d'Espanya, que ha tingut molt bona acollida allà.

Té alguna història andorrana entre mans?

En aquests moments estic treballant una història vinculada a un dels cognoms més rellevants del país, però encara no té data de publicació. Vull explicar la seva història, com van començar i com són ara. Seran entre vuit i deu famílies, i entenc que potser obrirà alguna ferida, perquè a ningú li agrada que li treguin els draps bruts.

El Andorrano ha estat un dels llibres més llegits de la història d'Andorra. Creu que La Red Secreta pot tenir un èxit semblant?

L'èxit de El Andorrano em va sorprendre moltíssim, sobretot al Principat, on ni tan sols em pensava que es posés a la venda. I això em va animar molt a continuar escrivint temes andorrans, perquè com més n'escrivia, la gent més me n'explicava. A més a més, era una història que contava oralment, però mai ningú l'havia escrit i va ser innovador. De fet, les parts reals de La Red Secreta les vaig conèixer per primera vegada al passat Congrés d'Escriptors de Novel·la Negra que es va celebrar a Andorra.

Quines sensacions li agradaria que s'emportessin els seus lectors amb La Red Secreta?

Simplement que el gaudeixin i els agradi. Jo no pretenc explicar una història real sinó novel·lar a partir de fets històrics. Si el llibre té el mateix èxit que la resta estaré contentíssim.