Una trentena de persones participen a la ruta guiada del Corb

PeramolaFa 10 anys, el 26 de setembre de 2011, era notícia:

Unes trenta persones van participar aquest diumenge a la ruta guiada organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell a la roca del Corb, al municipi de Peramola. La caminada, que va durar quatre hores, va consistir en la pujada a la roca del Corb des de l’Hotel Can Boix de Peramola, l'ascensió fins al capdamunt de la mateixa i la seva circumval·lació per la base fins a tornar al punt de sortida. En el decurs de la sortida es van fer una sèrie d’explicacions sobre les formacions geològiques que configuren el paisatge de la zona, sobre l’església de Sant Salvador del Corb, considerada com l’església romànica més petita de Catalunya, la casa del Corb, construïda sota una balma d’enormes dimensions, i un forn de calç.

La sortida guiada a la roca del Corb forma part de les Rutes guiades a la Seu d’Urgell i comarca 2011-2012. Des de fa nou anys, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell participa en aquestes activitats a través de la programació de sortides guiades a elements del patrimoni comarcal poc coneguts.