Tret de sortida al Carnaval atípic d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany

El Carnestoltes d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany ja està penjant i per tant, s'ha donat el tret de sortida de l'atípic Carnaval 2021 sota el lema 'Habemus Carnaval'. El popular pregó i la penjada del Carnestoltes s'ha fet a la zona de l'antiga seu d'Andorra Telecom amb el tradicional espectacle satíric del grup 'Making Off'. El conseller de Vida Cultural i Aparcaments escaldenc, Valentí Closa, ha confessat que en un inici als dos comuns els va costar agafar la idea de com poder celebrar el Carnaval en temps de pandèmia. "Havíem de decidir entre fer-lo o no fer-lo" però entre les dues corporacions "es va decidir mantenir l'acte per donar una mica d'animació i d'alegria" i també per mantenir l'esperit de gresca, ha comentat. En la mateixa línia, el conseller de Cultura i Promoció Turística de la capital, Miquel Canturri, ha assegurat que tots dos comuns van decidir fer l'esforç i mantenir la festa.

L'arrencada d'aquest Carnaval atípic, amb pocs actes presencials, s'ha fet respectant les recomanacions dictades pel ministeri de Salut, amb distància de seguretat entre les cadires, gel hidroalcohòlic i mascareta. "Amb tot això, hem volgut reivindicar en tots els actes una cultura segura", ha declarat Closa. Durant el transcurs de l'acte, els actors de la companyia han fet una representació satírica de l'actualitat, centrada principalment en la pandèmia de la Covid-19, però sense deixar de banda altres temàtiques d'aquest darrer any com el temporal Filomena, el rei Joan Carles I o la darrera controvèrsia dels youtubers. En aquest sentit, Canturri, ha indicat que aquest espectacle ja fa anys que es fa i que és típic d'aquestes valls. "La companyia ho fa molt bé i sempre rebem els polítics, que també va bé", ha afegit.

L'acte s'ha conclòs amb la penjada del ninot del Carnestoltes, que enguany ha estat fet pels infants de la ludoteca comunal de Santa Coloma. D'altra banda, tots dos consellers també han demanat a la gent que participi en el concurs de disfresses virtual i que enviïn imatges i coreografies. Més concretament, Closa, ha confessat que volien repetir una experiència d'aquest tipus després "de la bona rebuda que hi va haver amb el Sant Jordi virtual". Pel que fa a la resta d'actes presencials, a banda del judici del Carnestoltes el proper dimarts, també hi haurà una calçotada el dilluns dia 15 de febrer a les 12.30 hores a l'aparcament de l'avinguda Nacions Unides d'Escaldes. A més, de cara al diumenge 14 i al dilluns 15 a la sala Prat del Roure d'Escaldes s'oferirà l'espectacle infantil 'Els colors del Tic Tac'. En aquest cas, es necessita reserva prèvia i cada parròquia disposarà de la meitat de les reserves. Closa ha indicat que degut a les limitacions d'aforament, han doblat el nombre d'actuacions i n'hi haurà un total de 4.