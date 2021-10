Tret de sortida a la Cuina de Tardor de la Massana, amb quatre novetats

La MassanaLes catorzenes jornades de Cuina de Tardor de la Massana s’inicien aquest cap de setmana amb quatre novetats. La primera és que hi ha més oferta, perquè es passa de 14 a 19 restaurants. La segona, segons ha explicat aquesta setmana el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització de la parròquia, Josep Maria Garrallà, s’organitzen sortides guiades a la muntanya per conèixer i recol·lectar bolets i herbes que es poden fer servir a la cuina. I la darrera novetat és la incorporació dels productors locals a les jornades -formatgeria Casa Raubert. Cervesa Alpha, el Pastador i Xocland- que ofereixen venda i degustacions dels seus productes. També s’han introduït tasts de vins, els vespres de dilluns a dijous, gràcies a la col·laboració de MGI Gastronómico, una botiga situada al centre històric.

Pel que fa als menús, es caracteritzen per apostar per productes de temporada, com els fruits secs, els bolets i altres fruites i verdures. Destaca la presència del bacallà i el porc a les diferents propostes. Els participants són: Hostal Palanques, Angelo la Massana, Borda Raubert, la Minjadora de Cal Sinquede, Tequilando Mexicà-fusió, Sentro’20, la Borda de l’Avi, Don Piacere, Bossa Nova, el Racó dels Amics, Versió Original, la Grupetta, l’Hort de Casa, Surf Arinsal, Xalet-Hotel Montané, Molí dels Fanals, Carroi-Abba Xalet Suites Hotel, La Torrada, Borda Eulari.

A més dels menús complets, alguns restaurants també ofereixen la possibilitat de triar plats únics.