Trio de talents a l'ON-Carrer d'Ordino

OrdinoA Ordino, aquest dimecres al vespre, es respirava talent pels quatre costats. L'actuació de Guillem Tudó, Júlia Amor i Martha Roquett ha demostrat una vegada més que l'ON-Carrer és un espai on els joves artistes -i no tan joves- podem ensenyar l'alt nivell dels seus treballs al públic general. Les actuacions, que s'han celebrat de manera esgraonada, han començat a la Plaça Major amb Roquett i la seva guitarra. Amb el campanar de l'església com a teló de fons, la cantautora ha interpretat alguns dels seus temes més emblemàtics, però especialment emotiva ha estat la cançó que li va compondre a la seva filla quan va néixer.

Quaranta-cinc minuts més tard, ha estat el torn de Júlia Amor, que ha enamorat els seguidors amb una versió intimista dels seus primers temes. "Estic molt emocionada perquè és la primera vegada que actuo a l'ON-Carrer, que no només ens brinda una gran oportunitat sinó que ens la dona en espais com aquests", ha dit Amor, que actuava als Jardins de Casa d'Areny Plandolit. A l'artista li agrada definir la seva música com a "synth pop" o pop amb sintetitzador, un estil que torna a agafar força entre el jovent i que va viure el seu auge als anys 80.

La nota final de la vetllada l'ha donat Guillem Tudó al Prat de Call. De formació clàssica, el seu interès pel jazz l'ha fet decantar cap aquest estil i així ho han pogut comprovar els assistents al concert, que han gaudit d'una selecció musical dels millors clàssics de la "chanson française". Peces animades, romàntiques i melancòliques que han fet reviure l'essència francesa a la parròquia ordinenca.