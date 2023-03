El vessant més íntim de Samantha Bosque arriba al Centre d'Art d'Escaldes

Andorra la VellaDesprés de trenta anys de carrera l'artista Samantha Bosque fa un exercici de reflexió que li ha servit per continuar mirant endavant. El resultat d'aquest mirar endavant i enrere ha estat l'exposició que acull el Centre d'art d'Escaldes-Engordany (CAEE) i que és un recull de l'obra de l'artista i també la mostra més "íntima" que hagi fet fins ara. I és que més enllà de l'obra, l'artista ensenya tota la prèvia, "les llibretes, el recull de material, notes i escrits" que mostren com treballa abans d'abordar un projecte. Aquest treball previ, destaca, és una obra en si mateixa.

La mostra rep per títol 'Personae. Nel mezzo del cammin di nostra vita' una frase de Dante i que reflecteix com se sent ella en aquest moment. "Quan portes tants anys pintant et planteges si (l'obra) té una lògica, un sentit, si els temes tenen connexió" i fer aquest recull li ha servit per veure que hi ha un "recorregut i un sentit al voltant de la persona des de la més íntima, perquè parlo de mi, fins a la persona externa", tant la societat contemporània com la del passat i la "relació humana entre nosaltres".

La mostra arrenca amb les primeres obres de Bosque, del 1993, i acaba amb el que està fent recentment. En aquest recorregut es passa per fites com l'obra que va fer per a la primavera fotogràfica de Barcelona; el projecte amb l'associació Arrels per dignificar les persones sense sostre; l'obra que va portar a Venècia o el treball sobre l'erotisme que es va poder veure a la galeria Pilar Riberaygua el 2016. S'arriba, en aquest recorregut al qual rememora el títol, a l'obra actual que es va poder veure a l'Art al set i també hi ha una part de l'art urbà, que reconeix que és el que li ha permès arribar al gran públic. La part de l'obra més recent es complementarà amb la que es podrà veure a partir del 16 de març a la galeria escaldenca Art al set. Així, al CAEE es pot contemplar una part de 'Crossing doors behind windows' i a l'Art del set es complementarà amb el que encara no s'ha vist d'aquest projecte.

Treballar aquesta mostra ha servit a Bosque per reflexionar cap a on vol anar des del punt de vista artístic. "Estic pensant en el retorn al color, analitzar et permet veure cap a on vols tirar i ara recuperar el color és una necessitat". També ser més sintètica, ja que ha vist que a les obres volia dir moltes coses en poc espai i ara vol "concretar, sintetitzar, ser més concisa". Entre els projectes que està afrontant, hi ha un mural a Sant Julià de Lòria, una casa particular, on està treballant al voltant de la recuperació de la memòria històrica.

La mostra es complementa amb un catàleg que s'ha editat i que és "una peça més" de l'exposició, ja que inclou una làmina de l'artista. Com és habitual, l'exposició, que es podrà veure fins al 13 de maig, es complementarà amb diverses activitats com un taller de pintura mural per a infants (18 de març) i un altre intergeneracional (29 d'abril); visites nocturnes (28 de març i 4 de maig); la presentació del catàleg (19 d'abril) i la xerrada de Ruth Casabella 'La profunditat del negre. Endinsar-se en l'obra de la Sam' (27 d'abril).

El conseller de Vida Cultural del comú d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha subratllat que els visitants podran descobrir el vessant "més íntim" de l'artista i ha remarcat que la mostra, que recull una cinquantena d'obres, és una acció més en el marc de l'objectiu d'apropar la cultura "de qualitat" a tothom i amb la "màxima exigència".