Viana do Castelo gaudeix de l'exposició 'Retrats d'ara i d'abans'

Andorra la VellaLa ciutat de Viana do Castelo acollirà el proper dimarts l'exposició 'Retrats d'ara i d'abans' de la mà del grup de folklore 'Casa de Portugal'. La cambra municipal de Viana do Castelo inaugura a les 18 hores al Museu do Traje de la ciutat, el treball fotogràfic que el grup va realitzar al museu Casa d'Areny-Plandolit, museu Casa Rull i museu Casa Cristo. Les 18 fotografies, en gran format a blanc i negre, van ser fetes per la fotògrafa Mireia Medeiros sota la coordinació de la Cami Gonçalves, ambdues membres del grup, que van recrear les vivències de les gents del nord de Portugal integrades en els conjunts museològics d'Ordino, La Massana i Encamp. L'obra fotogràfica que els membres del grup van realitzar, estarà exposada fins al proper 30 de setembre a l'espai museològic de la capital de l'Alto Minho, un espai icònic i inspirador pels amants del folklore portuguès.

El president de la cambra municipal de Viana do Castelo, que recentment va visitar el Principat per participar en la festa major d'Andorra la Vella, es va comprometre també a publicar un llibre sobre l'exposició que serà editat el mateix dia de la inauguració. El grup de folklore 'Casa de Portugal' celebra enguany les noces d'argent amb un conjunt d'iniciatives culturals com, publicacions a les xarxes socials, una plantada d'arbre, la publicació d'un llibre i diferents exposicions, entre d'altres.