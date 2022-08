Vídeo de l'espectacle 'De Piel' en les nits d'Estiu

La MassanaUn espectacle que fusiona música i dansa ha estat la penúltima actuació que la Fundació ONCA -entitat impulsada pel Govern i per la Fundació Crèdit Andorrà- ha celebrat aquest dijous en el marc de la col·laboració d’enguany amb el cicle de les Nits d’estiu als museus. Els artistes Rosa Maria H. Montoliu i Jordi Claret han interpretat a la Farga Rossell l’espectacle ‘De piel’, una proposta artística centrada en la pell, les sensacions i les emocions, que ha captivat el públic assistent.

Segons ha declarat Montoliu, la idea d’organitzar aquesta funció va sorgir durant el confinament i gràcies a la col·laboració de Mònica Vega. A través del ball, l’artista es va traient capes de la pell que permeten “descobrir-se i arribar fins a la teva essència”. Per la seva banda, Claret ha destacat la llibertat que li atorga poder transmetre la música conjugada amb una disciplina com el ball “i posar en comú el moment sensorial”. Alhora, ha posat en relleu la importància d’organitzar cicles d’aquesta mena conjuntament amb la Fundació ONCA.

Rosa Maria H. Montoliu és una ballarina, directora, coreògrafa i assessora que ha treballat en diverses companyies de dansa. Per la seva banda, el violoncel·lista Jordi Claret és un reconegut músic de l’ONCA que ha col·laborat amb les principals orquestres de Catalunya. De fet, Claret ha actuat en nombrosos auditoris del món amb estils musicals tan diferents com el clàssic, l’indie o el flamenc.

El pròxim 11 d’agost la Fundació ONCA finalitzarà el seguit d’actuacions fruit de la col·laboració amb les Nits d’estiu. Així, el museu Carmen Thyssen acollirà, a partir de les 20 hores, el concert ‘Cançons de Cabaret i Vals musette’, a càrrec de Guitar Bellows. El duet, format per Pilar Planavila (acordió) i Manu Suárez (guitarra elèctrica), oferirà un passeig musical per melodies franceses com ‘Sérénade du pavé’ o ‘La valse brune’ en el marc de l’exposició ‘Made in Paris’.