(VÍDEO) | Un 'youtuber' explica com ha venut per més de 2,5 milions d'euros un habitatge a Incles

Andorra la VellaEl youtuber resident Lucenathor ha fet públic un vídeo on mostra una mansió que ha construït a Incles dins d'un projecte immobiliari més ampli anomenat Urbanització de les Gemmes. El youtuber explica que la construcció ha estat tot un periple. S'ha allargat quatre anys per la pandèmia, l'increment de costos dels materials per la guerra a Ucraïna i la fallida del constructor.