Vuitena edició del concurs de curtmetratges RECcrea

Andorra la VellaEl servei de Política Lingüística del Govern (SPL), en col·laboració amb l’Associació Ull-Nu, posa en marxa el vuitè Concurs de curtmetratges RECcrea. El certamen és un projecte de dinamització adreçat als estudiants de tercer i quart de segona ensenyança, tercer i quart d’ESO, troisième i seconde, per promoure la creativitat audiovisual en català. La vuitena edició reprèn la celebrada l’any passat, que es va impulsar malgrat la pandèmia, en què van participar un centenar de joves amb 26 originals.

Els curtmetratges han de ser en català, de temàtica lliure i no poden durar més de vuit minuts. Es recomana la gravació amb càmeres de vídeo o fotogràfiques que permetin filmar en alta definició i utilitzar estabilitzadors d’imatge (tipus trípode) per garantir la qualitat de la imatge. Les bases completes es poden consultar al web www.catala.ad. El termini per lliurar els originals s’acaba el 28 d’abril de l'any que ve.

El RECcrea inclou dues fases formatives a les aules: el guionista Albert Galindo explicarà què és i com es crea un guió i l’Associació Ull-Nu orientarà els alumnes en l’elaboració dels curtmetratges, la direcció d’actors i la supervisió del treball audiovisual.

Els tres primers classificats rebran vals de compra per a Pyrénées Andorra (700, 500 i 300 euros, respectivament) i els seus curts s’emetran a Andorra Televisió. A més, tots els finalistes rebran un diploma acreditatiu i un obsequi. El RECcrea compta amb el suport dels centres educatius i de Ràdio i Televisió d’Andorra, i amb el patrocini de Pyrénées Andorra.

Els guanyadors del setè RECcrea

Sandra Pérez, Laia Burgos, María López i Claudia Baró, del col·legi Janer, van ser les guanyadores de l’edició passada, amb 'Atrapada', un curt de gènere que va sorprendre per la factura professional, pel suspens generat, pel bon ús de la planificació i per unes actuacions excel·lents, segons el jurat. En segon lloc van quedar Lisa Calvet, Marc da Costa, Frank Granados, Ian Grau, Hector Mora i Marc Salinas, del Lycée Comte de Foix, amb 'No et deixis caure', del qual el jurat va remarcar la sensibilitat, les bones interpretacions i una planificació molt ben treballada. Finalment, el tercer premi va recaure en Alexei Leandro, Lissandro Alves i Juan Pablo Castro, també del Lycée, amb 'L’últim'. El jurat va destacar l’atreviment i l’esforç que es desprenen d’aquesta proposta de ciència- ficció resultant dels dies pandèmics.