'Xerrem?', la nova campanya del Voluntariat per la llengua

EncampEl servei de Política Lingüística ha posat en marxa la nova campanya de promoció i informació del programa del Voluntariat per la llengua. La imatge i l'eslògan de promoció s'actualitza cada dos anys per atraure nous participants. La campanya tocava actualitzar-la l'any passat, però a causa de la pandèmia, no va ser possible, ha declarat el director del departament, Joan Sans, durant la presentació de la campanya. El lema escollit per aquesta edició ha estat 'Xerrem?', i la imatge, dissenyada per l'empresa 9 Marketing, presenta dos personatges, una voluntària anomenada, Laia, i un noi aprenent, el Matías, que s'envien missatges a través de WhatsApp. Sans, ha recordat que el programa es va posar en marxar el 2005 i que en aquesta 17a temporada es manté l'objectiu "d'aparellar gent catalanoparlant amb gent que té ganes de llençar-se a fer servir el català". Des del setembre, el programa ja disposa de 40 parelles actives i un dels objectius del servei és arribar a les 110 que hi va haver en l'anterior edició.

El director també ha destacat que el programa és un dels més potents dins el servei i ha afegit, que les parelles lingüístiques entre voluntaris i aprenents han d'organitzar trobades un cop a la setmana. A més, el servei també organitza activitats complementàries en què es convida a les parelles a fer altres activitats dins de l'agenda cultural del ministeri de Cultura i Esports o de l'agenda.ad. Sempre "projectes d'escala cultural", ha declarat.

Sobre les xifres de cada edició, Sans ha comentat que sempre hi acostuma a haver entre 80 i 90 parelles, i per enguany, es troba satisfet que abans de llençar la campanya, ja hi hagi unes dades tan bones. Cal recordar, que des de la temporada 2020-2021, el programa va incorporar una modalitat d'àmbit internacional. En aquesta nova modalitat, els voluntaris lingüístics es podien oferir per mantenir converses en format telemàtic amb aprenents de català de la Universitat Carolina de Praga. Al llarg de l'any passat, es van formar 21 parelles d'estudiants, incloses dins d'aquesta xifra de les 110 totals que hi va haver.

Pel que fa als perfils dels participants, Sans ha declarat que són molt diversos, tant amb gent jove, com amb gent de més avançada edat, la qual, acostumen a tenir més temps. Quan la gent s'inscriu sempre "hi ha algun condicionant" per la disponibilitat horària i els desplaçaments, i aquesta és "la feina més complicada" que han de fer els tècnics, ha incidit el director del departament.

La campanya també compta amb la participació d'Andorra Telecom. Des de l'entitat es mostren molt satisfets per seguir participant en el projecte. "Fa 15 anys que Andorra Telecom hi participa", ha explicat la cap de comunicació de l'entitat, Inés Martí, durant la presentació. De fet, ha indicat que l'entitat s'encarrega de la comunicació i de la difusió de la campanya amb vídeos i gràfiques a l'agència comercial d'Andorra Telecom, on hi ha molta afluència de visitants i temporers. A causa de la situació sanitària, el servei recorda la necessitat d'aplicar les mesures de seguretat establertes pel ministeri de Salut en les trobades presencials.