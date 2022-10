14 dies festius al calendari laboral del 2023

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Decret del calendari laboral per a l’any 2023. El text estipula un total de 14 dies festius durant tot l’any de compliment obligatori, retribuïts i no recuperables per als rams de la construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, les perruqueries, el transport i la distribució de mercaderies i els serveis no relacionats directament amb el turisme.

Finalment, el Decret també recull que també són festes de compliment obligatori, retribuïdes i no recuperables, els dies que fixin els comuns de les parròquies fins a un màxim de quatre.

Dies festius marcats en el calendari 2023:

Gener

1 Cap d’Any (diumenge)

6 Reis (divendres)

Febrer

20 Carnaval (dilluns)

Març

14 Dia de la Constitució (dimarts)

Abril

7 Divendres Sant (divendres)

10 Dilluns de Pasqua (dilluns)

Maig

1 Festa del treball (dilluns)

29 Dilluns de Pentecosta (dilluns)

Agost

15 Assumpció (dimarts)

Setembre

8 Nostra Senyora de Meritxell (divendres)

Novembre

1 Tots Sants (dimecres)

Desembre

8 Immaculada Concepció (divendres)

25 Nadal (dilluns)

26 Sant Esteve (dimarts)