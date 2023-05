La 34a Trobada Empresarial al Pirineu se centrarà en el talent i la valentia per al lideratge de projectes

Andorra la VellaLa 34a Trobada Empresarial al Pirineu, una de les jornades econòmiques de referència a Catalunya, tindrà lloc els dies 8 i 9 de juny a la Seu d'Urgell, amb el patrocini de Crèdit Andorrà. Aquesta edició, que porta per títol 'Liderar avui: talent i valentia', centrarà el debat en aquests dos elements com a eines imprescindibles perquè les empreses, i en especial els seus líders, encarin els reptes que generen els nous escenaris laborals, marcats pel teletreball, la incertesa, el predomini de la tecnologia i els canvis constants. La Trobada també donarà protagonisme a les empreses del territori amb la voluntat que els assistents coneguin experiències i casos d'èxit empresarial.

Josep Serveto, president de la Trobada Empresarial al Pirineu, ha assenyalat que "volem que es parli i es debati sobre tres conceptes clau, com són el lideratge, el talent i la valentia". Les empreses, i en concret els seus líders, "han de tenir l'habilitat i la capacitat de gestionar i retenir el talent dins de les organitzacions, i han de ser valents per arriscar i liderar projectes empresarials exitosos". Els temes de debat de la Trobada tractaran sobre "com adaptar-se i donar resposta als nous reptes que es presenten en l'àmbit laboral, en evolució constant, i com s'ha de mantenir el valor humà davant de l'augment de la digitalització i la innovació tecnològica".

En relació amb la participació, Serveto ha expressat que s'espera reunir més de 600 participants i ha detallat que enguany el nombre d'espònsors ha mantingut la tendència ascendent de les últimes edicions, amb un creixement de prop del 30%, que suposa arribar a més de setanta empreses col·laboradores. Una dada que permet consolidar la Trobada com l'esdeveniment de referència del teixit empresarial català i andorrà". Del total d'empreses patrocinadores i espònsors, 16 són d'Andorra, una xifra que s'ha incrementat en 7 respecte a l'any passat. L'organització també vol fer una aposta per donar visibilitat i oportunitats al talent jove fomentant la presència d'empresaris menors de 35 anys.

Per la seva banda, Xavier Cornella, conseller delegat de Crèdit Andorrà, ha manifestat en la seva intervenció la necessitat de "tenir la capacitat de visualitzar i avançar-se als esdeveniments futurs, motivar i generar il·lusió". Ha explicat que "són capacitats que s'han de generar des de dins de les empreses, especialment els seus líders". Cornella ha conclòs la seva intervenció fent una referència a Andorra i en concret a la valentia i el talent de l'empresariat per reinventar-se i adaptar-se als canvis que ha viscut el país.

Des de la seva creació, la Trobada Empresarial té la finalitat de ser un espai de reflexió sobre temes d'actualitat que afecten la gestió i la presa de decisions en un marc de canvis constant, i una oportunitat per fomentar el networking i compartir bones pràctiques. Per això, amb la voluntat d'intensificar els contactes professionals entre assistents, s'ha potenciat la creació d'ambients que fomentin el networking i les sinergies entre les empreses. En aquest sentit, es modifica el format de la jornada de cloenda del divendres, que tancarà amb una conferència

després de dinar al mateix Pavelló Polivalent i amb una tarda més lúdica.

El dijous 8 de juny donarà el tret de sortida a la Trobada la Taula IBEX: 'El repte de liderar el mercat mundial', a càrrec d'Eloi Planes, president de Fluidra, i de Maurici Lucena, president i conseller delegat d'Aena. A continuació, es posaran en relleu experiències de talent i valentia en lideratge, en clau lleidatana, en una taula rodona amb Lluís Rabaneda, CEO de Roc Roi; Jordi Serentill, CEO de Laumont; Lot Roca, CEO de Farinera Roca, i Joel Castanyé, xef del restaurant La Boscana. Clourà la jornada una conferència sobre lideratge de Margarita Álvarez, escriptora i consultora de diferents consells assessors d'empreses. Els assistents a la cimera soparan al Pavelló Polivalent amb l'acompanyament d'un espectacle de màgia, a càrrec de Pere Rafart, subcampió mundial en cartomàgia.

El divendres 9 de juny començarà amb la taula 'Perspectives econòmiques: frenada o acceleració del creixement', amb Oriol Amat, catedràtic d'economia financera de la UPF i vicepresident 1r de la Xarxa Vives d'Universitats, i Daniel Lacalle, doctor en economia i gestor d'inversions. La següent taula de debat la protagonitzaran start-ups que han dut a terme projectes digitals i d'intel·ligència artificial, amb David Pistoni, cofundador i CEO de Zeleros;

Xavier Múñoz, cofundador i CSO d'Onalabs; Antonio Espinosa, CEO de Liux i AUARA; Noelia Márquez, fundadora i CEO de Venvirotech, i Octavi Uyá, cofundador i director general de Woodea. Seguidament, tindrà lloc la taula 'Estratègies empresarials valentes' amb el testimoni de Gemma Sorigué, directora d'Infojobs, Xavier Berneda, CEO i copropietari de Munich Sports, i Enrique Tomás, director general d'Enrique Tomás.

Per finalitzar, després del dinar i al mateix Pavelló Polivalent on té lloc l'àpat, tindrà lloc la conferència 'Els bancs centrals i l'estabilitat financera: conseqüències de la lluita contra la inflació', que anirà a càrrec de José Manuel González-Páramo, economista i conseller executiu de BBVA. Aquesta xerrada s'emmarca en la voluntat de la Trobada de donar resposta a les principals inquietuds del teixit empresarial motivades per l'actualitat econòmica.

Crèdit Andorrà dona suport a les jornades des de l'any 2006. Com a entitat patrocinadora, col·labora en aquesta iniciativa amb l'objectiu de fomentar les relacions econòmiques entre Andorra i la zona dels Pirineus i Catalunya. Les inscripcions s'obren el dia 4 de maig i es poden fer a través del web de la Trobada: www.trobadaalpirineu.com. També s'hi pot trobar el programa complert.

La Trobada Empresarial al Pirineu

La Trobada Empresarial al Pirineu té lloc des del 1990. Va néixer el juny del 1990 per iniciativa d'un grup d'empresaris i professionals lleidatans per donar resposta a les inquietuds del sector econòmic i empresarial. La Trobada es caracteritza per la presència d'una variada i plural representació d'empresaris, emprenedors i professionals de Lleida, dels territoris que envolten el Pirineu i les successives incorporacions des de la resta de Catalunya, la franja d'Aragó i el Principat d'Andorra.