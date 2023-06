Entre els 35 i els 50 euros per metre quadrat: el preu dels lloguers a les torres d'Escaldes

Escaldes-Engordany50 euros per metre quadrat. Aquest és el valor d'un dels pisos de lloguer més cars de les torres d'Escaldes. A Andorra el preu de l'habitatge estàndard oscil·la al voltant dels 18 euros per metro quadrat. Cal tenir en compte que no tots els pisos tenen el mateix valor en funció d'una sèrie de circumstàncies, com l'altura a la qual està situat l'habitatge a la torre, entre altres. L'immoble amb el cost més baix es troba a partir dels 35 euros per metre quadrat, és a dir, a 3.500 euros al mes en un pis de 100 m². En conclusió, l'interval de preus es mou entre els 35 euros per metre quadrat i els 50. Algunes de les torres ja estan acabades i altres encara estan en construcció. A més, es preveu que es demani permís per fer-ne entre quatre i sis més, com a mínim.