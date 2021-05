Uns 40.000 llocs de treball i 15.000 microcrèdits per a l'Amèrica Llatina

Escaldes-EngordanyVall Banc, entitat bancària especialitzada en Wealth Management –gestió de patrimonis–, en la seva aposta per la sostenibilitat i responsabilitat social impulsa la creació de Vall Banc Fons Women Microfinance FI, un nou fons amb perspectiva social i sostenible en col·laboració amb Microwd, fintech que connecta dones emprenedores a l'Amèrica Llatina que necessiten microcrèdits amb inversors del voltant del món. Així doncs, l’entitat andorrana ha invertit 3 milions d’euros en aquest fons, que preveu oferir 15.000 crèdits, ajudant a generar 40.000 llocs de treball a la regió.

El director d’Inversions de Vall Banc, Ignacio Perea, afirma que “amb VBF Women Microfinance FI, fem la nostra primera incursió en la inversió d’impacte responsable, per invertir transformant. Aquest nou fons, a més de contribuir al desenvolupament de la societat, aspira a generar una rendibilitat d’entre un 6% i un 6,5%”. Apostar per fons que tinguin en compte criteris mediambientals, socials i de bon govern no només té un impacte social, sinó que també augmenta els rendiments. Un estudi elaborat per BlackRock, la major gestora de fons del món, manifesta que les inversions més compromeses són les que acaben tenint millors evolucions al llarg dels anys.

Els microcrèdits oferts per Microwd aporten les eines necessàries per tal que les dones beneficiàries es puguin empoderar i emprendre. “En els darrers cinc anys, s’han atorgat 7.000 crèdits, generant un total de 20.000 llocs de treball. Ens dediquem a buscar motors socials, persones que inverteixin en el futur perquè creuen que serà millor que el present. Estem encantats de veure que hi ha entitats com Vall Banc que busquen deixar les coses millors que com les han trobat, al mateix temps que elegeixen invertir en crèdits rendibles de dones extraordinàries”, manifesta Alejandro de León, fundador de Microwd.

Un 3,6% del patrimoni

Amb aquesta unió entre Vall Banc i Microwd, es busca un creixement exponencial de la iniciativa, a la vegada que atreure l’atenció de tots aquells inversors que veuen la sostenibilitat en el futur de les finances. I és que la inversió social i sostenible està guanyant cada cop més pes, abastant, avui en dia, una gran quota de mercat en les finances.

Sent així, un recent estudi de Vdos, empresa dedicada a recopilar dades de la indústria de gestió d’actius, assegura que els fons ASG –ambientals, socials i de govern corporatiu– concentren el 3,6% del patrimoni a Espanya. De fet, cada cop més es posa de manifest una consciència intergeneracional que busca satisfer les necessitats del present sense comprometre les del futur.

Cada crèdit genera ocupació

El Vall Banc Fons Women Microfinance FI compleix amb 8 dels 17 ODS –objectius de desenvolupament sostenible de la ONU– actuant fonamentalment a sis països de l'Amèrica Llatina: Mèxic, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Panamà i l'Uruguai.

La forma en la qual s’invertiran els 3 milions d’euros desemborsats fins al moment és a través d’un algoritme desenvolupat per Microwd en els últims cinc anys i que permet detectar dones motors de la societat i de l’economia local. “L’algoritme i treball en terreny ens ajuda a oferir una rendibilitat d’acord amb el mercat a la vegada que un impacte social notable. Cada crèdit que es concep fins a la data genera 2,5 llocs de treball i impacta en les dones que el reben, que inverteixen en l’educació dels seus fills en un 93% dels casos i milloren l’habitatge familiar en un 91%”, destaca el fundador de Microwd.