50 euros el metro quadrat als lloguers d'alt standing

Andorra la VellaL'aturada del mercat immobiliari de moment no està afectant el nivell de preus que continua força alt. El paradigma de la situació es troba en el Clot d'Emprivat, en la zona de les torres, on hi ha pisos que s'ofereixen a un lloguer de 50 euros el metre quadrat. Diferents portals immobiliaris recullen habitatges amb aquest cost. Pisos de cent metres quadrats que s'ofereixen a cinc mil euros.

La comparativa amb un mercat amb preus relativament alt com Barcelona mostra quina és la situació a Andorra. Els pisos de mitjana a la ciutat de Barcelona es troben amb una mitjana de 15,8 euros el metre quadrat. La zona, de mitjana, més cara és el Port Olímpic on se situen en 19 euros el metre quadrat.

La mitjana a Andorra es troba en xifres superiors, però no massa allunyades de les de Barcelona ciutat, però la part del Clot d'Emprivat trenca tots els esquemes. Els habitatges més econòmics es troben cap els 36 euros el metre quadrat i els més cars en 50.