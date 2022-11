671 euros mensuals, el preu mitjà del lloguer el 2021

Andorra la VellaEl 63,9% de les llars del Principat ocupen el seu habitatge en règim de lloguer. La població en règim de lloguer arriba a 23.933 llars (total de llars 37.451), l'any 2021. S'ha incrementat 1,7% respecte als habitatges en règim de lloguer de l'any 2020. Tanmateix, si comparem la distribució sobre el nombre total de llars del Principat del 2021 segons el règim de tinença de l'habitatge, com s'exposa més endavant, la seva proporció ha passat del 65,1% al 63,9%. El preu mitjà mensual dels serveis de lloguer de l'habitatge, de totes les llars en règim de lloguer, independentment el temps d'ocupació o la grandària, se situa en 671 euros l'any 2021, la qual cosa significa un creixement del 6,2%, respecte de l'any 2020.

Cal observar que aquest any 2021, hi ha hagut una recuperació del nombre de llars en règim de lloguer que portaven menys d'un any, i que han passat de 591 llars en 2020 a 1.357 al 2021. Segons la distribució de les llars pel temps d'ocupació de l'habitatge, el gruix de les llars es concentra entre els dos i els nou anys. El nombre de llars en règim de lloguer té una distribució segons la grandària de l'habitatge. Aquesta distribució té com a categories més representatives les compreses al rang d'entre 50 i 99 metres.

La despesa en concepte de lloguer varia en funció de la grandària de l'habitatge i es pot observar com els preus mitjans de lloguer de l'habitatge de l'any 2021 presenten en general un creixement respecte als preus dels habitatges de l'any 2020 amb la mateixa grandària. Si s'analitza la despesa mitjana de les llars de lloguer per trams de 100 euros, aquesta oscil·la entre 250 i 1.150 euros o més, sent les categories entre 450 i 749 euros les més representades com despesa de les llars en concepte de serveis de lloguer. La mitjana del preu per metre quadrat de les llars que porten menys d'un any a l'habitatge pot expressar el preu d'accés a l'habitatge. S'aprecia un creixement des del 2017 al 2021 amb una variació positiva. Aquesta variació oscil·la des del 22,1% entre els anys 2017 i 2018, el 2,1% entre els anys 2018 i 2020, i un 6,3% entre el 2020 i 2021.

La mitjana del preu per metre quadrat general de cada any, independentment del nombre d'anys de residència al mateix habitatge, és de 8,3 euros, reflex de la despesa en serveis de lloguer de l'habitatge per aquelles llars que ja l'ocupen. D'altra banda, el preu mitjà mensual dels serveis de lloguer de l'habitatge, de totes les llars en règim de lloguer, independentment el temps d'ocupació o la grandària, se situa en 671 euros l'any 2021, la qual cosa significa un creixement del 6,2%, respecte de l'any 2020.