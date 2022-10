El 80% del consum energètic a les llars prové de la calefacció i l'aigua calenta

EncampAquesta mateixa setmana el Govern ha anunciat un paquet de mesures per al foment de l'estalvi energètic. L'objectiu, tal com s'ha repetit en diverses ocasions, és reduir el consum un 15% per evitar que FEDA tingui més pèrdues o que el preu de la llum hagi de continuar augmentant. Però, què podem fer per estalviar? El gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, dona alguns consells, molts dels quals són petits gestos fàcils d'implementar, però que poden tenir un gran impacte tant en un menor consum com en la factura final que haguem de pagar.

Travé insisteix que és "molt important l'estalvi donat el context energètic a Europa i mundial" i incideix que el benefici pot ser tant "individual" com "col·lectiu", ja que si bé, per una banda, podem acabar pagant menys en la factura, si tothom actua "els preus de l'energia almenys no pujaran tant".

A Andorra, on són molts els mesos en què cal utilitzar la calefacció, això suposa el consum més important que tenen les llars. De fet, Travé manifesta que pot estar "entre el 50 i el 80% del consum total", afegint-hi l'aigua calenta. El percentatge pot ser major o menor en funció d'on estigui l'habitatge i la seva ocupació. Per tant, és evident que si actuem sobre aquest aspecte el consum es pot veure reduït de manera significativa. "És on hauríem de posar esforços d'estalvi" subratlla. Per disminuir el consum hi ha dues vies: l'adaptació dels habitatges (incidint en revestiments i finestres) i un canvi d'hàbits. Evidentment, aquesta darrera opció és la més fàcil d'implantar i suposa petits gestos, però que poden tenir un gran impacte. Així, Travé recorda que la temperatura de confort per a la calefacció és de 20 graus "però es pot anar més enllà": variar-la en funció de les estances i per exemple posar les habitacions a divuit graus, ja que per al descans es considera una temperatura adequada. A la cuina els graus poden estar també per sota de vint així com al menjador, comenta Travé. Per poder adequar les diferents temperatures en funció de les estances de la casa i de la seva ocupació recomana instal·lar termòstats per "independitzar" aquestes temperatures. També aconsella que de nit s'abaixin les calefaccions així com quan marxem de casa (o les apaguem, si hem de ser fora uns dies) i que les apugem quan arribem a la llar o quan ens llevem al matí. Pel que fa a l'aigua calenta, el que es recomana és abaixar la temperatura dels termos si són elèctrics i dutxar-se en lloc de banyar-se.

Pel que fa als electrodomèstics, si n'hem de comprar de nous, una bona idea és que tinguin una etiqueta energètica lligada a un major estalvi, ja que el que es pagarà de més per l'aparell es compensa ràpidament amb el consum, subratlla l'expert. També recomana que en rentavaixelles i rentadores es facin servir els programes 'eco' i que es renti a baixa temperatura, ja que com més freda és l'aigua menys consumeix l'aparell. Pel que fa a les assecadores, la recomanació és assecar la roba a l'aire.

I quin consum podem estalviar amb els aparells que tenim en espera? Travé destaca que el percentatge pot estar entre un 3 o un 5% al mes, la qual cosa pot representar entre tres o cinc euros una quantitat menys significativa, però incideix en què "és una energia que no estem consumint". Així, a banda d'apagar televisors i 'routers' també recorda que cal desendollar els carregadors de mòbils si no els estem carregant.

Pel que fa als llums, destaca que cal fer servir bombetes de baix consum i que si no es poden canviar totes es comenci per aquelles que es troben en els espais que més estona ocupem de la llar i que es deixi per a més endavant, per exemple, les dels passadissos.

Comerços i empreses

Aquestes recomanacions per a les llars són "extrapolables" a comerços i empreses. Així, el gerent de FEDA Ecoterm destaca que "en botigues tradicionals té més afectació" sobre la factura "l'enllumenat", ja que ha d'estar encès moltes hores. Recomana, per tant, que s'instal·lin leds, que es tanquin "rètols i llums fixes" de l'interior quan l'establiment tanca, uns gestos que poden comportar "un estalvi molt important". Pel que fa a la climatització, es recomana que les calefaccions estiguin a vint graus i "sobretot" que les portes estiguin tancades, ja que d'aquesta manera s'evita que la calor (o el fred a l'estiu) 'surti' del local i això pot fer estalviar, també, molta energia.

Per incidir en tots aquests missatges des de FEDA es fa un treball a les escoles i al museu de l'Electricitat, conscienciant els més joves en la necessitat de fer un ús raonable de l'energia. A més, constaten que "molts clients" els plantegen dubtes sobre com estalviar que des de la companyia resolen. "És important que ens anem tots conscienciant que després de la crisi energètica difícilment baixaran els preus", diu Travé, i incideix en el fet que "el que abans era una voluntat ara és una necessitat".