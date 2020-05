L'AGIA considera aquest període d'inactivitat com un parèntesi des del punt econòmic

Fins ara només estaven permeses les activitats immobiliàries per a la gestió de les exempcions de lloguer de locals comercials i habitatges, però a partir d'aquest dilluns 18 de maig, també retornen les activitats de compravenda i de promoció. Des del Col·legi professional d'agents i gestors immobiliaris d'Andorra (AGIA) celebren que finalment puguin oferir un servei complet i fer totes les activitats. "Fins ara era com no estar oberts", ha comentat el president de l' AGIA, Jordi Galobardas, qui ha afegit que el que podien fer fins ara era una mica precari i que esperen recuperar la normalitat com més aviat millor. Tot i aquests dos mesos d'aturada, Galobardas assegura que des del punt de vista econòmic no en fan un balanç tan negatiu perquè "ho hem viscut com un parèntesi". En aquest sentit, ha declarat que la majoria d'accions i demandes no s'han suspès sinó que simplement s'han ajornat.

Per tant, des de l'AGIA esperen que si l'economia es va reprenent, es puguin pal·liar els desajustos d'aquest període a curt termini. Quant al retorn d'aquest dilluns, no esperen un increment del volum de feina ja que "gran part de la nostra demanda de compravenda ve de fora". Per tant, Galobardas ha indicat que fins que no es puguin obrir les fronteres no podran estar al 100%.

Per altra banda, pel que fa als treballadors, el president del col·legi ha comentat que la majoria de les empreses del sector estan treballant per torns i en molts casos, sempre que es pot, es fa teletreball. "Seguirem aplicant aquestes mesures mentre duri la pandèmia". A més, ha afegit que s'estan adoptant molts protocols de seguretat. Per aquest motiu "vam encarregar a una empresa que confeccionés un protocol i ara estem preparant un decàleg de mesures", ha comentat Galobardas, qui ha conclòs indicant que molts d'aquests protocols faran readaptar una activitat bàsica del sector, com són les visites a pisos.