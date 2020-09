Al casino li surt competència

Si fa un parell de setmanes que el Govern desllorigava el procés per concedir una llicència per a l'explotació d'un casino al país, aquest dilluns el diari ARA ha revelat que l'executiu català pretén fer el mateix amb l'antiga aposta convergent d'aixecar el Barcelona World, un macrocomplex de l'oci d'atzar que, en contra del que el seu nom indica, se situa al Tarragonès, a prop de Port Aventura.



Si bé és cert que el projecte andorrà és vist pels seus impulsors com un complement d'oci per als turistes, i que pot oferir premis suculents per baixa pressió impositiva del Principat en comparació als països de l'entorn, si al final el projecte ideat per l'anterior administració catalana acaba veient la llum, esdevindrà una dura competència en un mercat, el de les apostes, que mou la majoria dels seus clients per internet. Caldrà veure també si amb aquesta competència, Jocs SA, l'empresa adjudicatària, arriba a dur al país els 270.000 visitants que preveu.



La Generalitat catalana es gratarà la butxaca per materialitzar BCN World. Abans del 5 d’octubre –després d’una pròrroga de cinc mesos aprovada pel Govern per l’esclat de la Covid-19– s’ha de formalitzar la signatura dels contractes de compravenda dels terrenys on ha d’ubicar-se el macrocomplex d’oci per un import de 120 milions d’euros. A través d’una operació a tres bandes, Criteria –el hòlding d’inversions de la Caixa– vendrà la propietat a l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’empresa de dret públic la transferirà a Hard Rock, l’encarregada de l’execució del complex.



El projecte de Hard Rock és hereu d’un de molt més ambiciós que es va anunciar el 2012, de la mà del grup Veremonte, que dos anys més tard es feia enrere sense executar la inversió milionària promesa per aixecar un complex que havia de tenir sis casinos i diversos hotels. A finals del 2014, la Generalitat pren el control, rebateja el projecte com a Centre Recreatiu i Turístic (CRT) i redueix l’abast del complex –que passant de sis casinos a un–, tot i que encara prometia ser el més gran d’Europa, amb 1.200 màquines escurabutxaques.



La marca promotora de Hard Rock Entertainment World entra en escena l’estiu del 2017, després que la resta de candidatures del concurs públic es fessin enrere. Ara, havent fet una ampliació de capital de 66,51 milions d’euros a BCN IR 3 SA per fer front a la inversió, la companyia també posa condicions al seu compromís amb el projecte. A més de quedar lliure de responsabilitat dels possibles costos exigits per la justícia, el grup de l’entitat de Florida fixa al contracte un seguit de dates límit –també alterades per la pròrroga a causa de la pandèmia– perquè es duguin a terme alguns procediments: l’aprovació de la proposta de modificació del PDU, el PMU, la proposta arquitectònica, l’estudi de mobilitat generada, el projecte d’urbanització i l’inici de les obres, que haurien d’acabar, segons els nous terminis marcats per la pandèmia, abans del 31 d’agost del 2024.