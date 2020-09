Alemanya dona carabasses a Andorra amb la doble imposició

La màxima responsable de la cartera d'exteriors, Maria Ubach, ha presentat aquest dijous davant els representants dels grups parlamentaris, l'informe anual d'acció exterior 2019. Entre el més destacat, hi ha les negociacions que s'estan duent a terme amb Bèlgica, Països Baixos i Hongria, per tancar un conveni que eviti la doble imposició. Segons Ubach, les converses "estan molt avançades" i s'espera que algun dels tres es pugui tancar aviat.

També ha admès, però, que hi ha d'altres països "més grans de la Unió Europea", que són reticents a signar un acord amb Andorra d'aquestes característiques. Entre ells, hi ha Alemanya, Àustria i Itàlia, amb els qui s'està intentant "iniciar un diàleg l'any vinent". En el cas del govern germànic, Ubach ha admès que els han respost, "de manera molt transparent" que "no tenim una activitat econòmica suficient que els motivi a poder negociar, però nosaltres els diem que malgrat ser una economia petita, és important tenir amb països com ells un conveni que no hauria de suposar cap problema i ens alinearia amb la transparència i l'homologació fiscal europea".

La ministra ha descartat que es tracti d'un problema amb el sistema fiscal andorrà i ha justificat la manca d'interès a "qüestions d'agenda i canvis en els equips de treball dels interlocutors". De fet, també ha posat d'exemple el Regne Unit, amb qui s'està pendent d'agenda una primera reunió en aquest sentit.

Obertura del Principat

Durant la presentació de l'informe del 2019, Ubach ha detallat totes les activitats i accions que s'han dut a terme per potenciar la presència del país a l'exterior, a més de la feina en ajuda internacional i la representació d'Andorra en organismes internacionals com les Nacions Unides. Entre les fites més destacades hi ha haver aconseguit que Tailàndia i Rússia no demanin visat de turista als andorrans que vulguin visitar tots dos països. En el cas de Rússia, però, l'acord es farà efectiu a finals d'any. A més, el ministeri d'Exteriors també està treballant en el desenvolupament del programa 'Work and Holydays' a Austràlia i el Canadà, que permeti als joves andorrans fer estades a països estrangers amb petites experiències laborals.