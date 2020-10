Aprovat un increment del 3,5% del salari mínim, fins als 1.121 euros

El cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat aquest dimecres que el consell de ministres ha aprovat un increment del 3,5% del salari mínim interprofessional, que s’aplicarà a partir de l’1 de gener del 2021. Amb la mesura, el preu per hora quedarà en 6,47 euros i el salari mensual en 1.121.



La mesura suposa una passa endavant en l’equiparació de retribucions, de la qual Andorra encara queda allunyada de la recomanació del Consell d’Europa. L’ens continental demana als estats que aquest salari sigui, com a mínim, el 60% del sou mitjà, però al Principat, amb la mesura aplicada el proper gener, i en la hipòtesi que el salari mitjà no augmenti durant aquest període, el percentatge quedaria en el 52%, a vuit punt percentuals del mínim que recomana Europa. Actualment, aquest percentatge se situa en el 50,5%.