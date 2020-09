Beneïda diada de Catalunya

A l'espera que dilluns les dades confirmin les sensacions dels hotelers, sembla ser que aquest serà el millor cap de setmana de l'estiu pel que fa a l'ocupació.

Les llargues cues que divendres passat (de fins a 17 km) es van registrar a la frontera hispanoandorrana només volien dir una cosa: els catalans havien decidit passar le pont de la diada a Andorra.

Segons la presidenta d’Autèntics Hotels, Cristina Canut, els hotels que estan oberts, un 80% del total aproximadament, han fregat el 100% de l’ocupació, en un cap de setmana “excel·lent”. Canut ha remarcat que “el 30 de juny vam sortir dels Erto i ens vam tirar a la piscina perquè no teníem ni idea del que passaria. Estem contents perquè hem superat l’estiu i no era tan evident amb amenaces constants com la del possible confinament de Barcelona. Andorra ha demostrat el seu potencial d’atracció turística, fins i tot en moments complicats com aquesta pandèmia”.

Val a dir que el bon temps d'aquest dissabte ha empès la majoria de turistes a les muntanyes del Principat, tot i que els eixos comercials d'Andorra la Vella també s'han sentit plens. De fet, alguns andorrans se sorprenien de la quantitat de vehicles amb matrícula espanyola que aquest matí hi havia a la Coma de Ransol.