El Black Friday més fosc

Entre les iniciatives per incentivar el consum que proliferen arreu d'Occident, una de les que més èxit té, pel volum de vendes que aconsegueix i perquè s'ha estès en pocs anys, és l'anomenat Black Friday (divendres negre), que enguany se celebrarà el 27 de novembre. Si en un context normal el petit comerç ja en sortia perjudicat i es veia obligat a tenir enginy per competir al costat de grans centres comercials i plataformes digitals, enmig d'aquesta crisi el Black Friday pot ser "el cop de gràcia" per a aquests negocis, segons anticipa el professor d'economia d'Esade Pedro Rey, que augura una campanya de Nadal "negra" per al petit comerç.



Sense oblidar la restauració, el comerç és un dels sectors més afectats per la pandèmia. Les restriccions de circulació a Catalunya i França han provocat una davallada important en els negocis. “Ve molt poca gent des que no hi ha turisme i això ens està afectant molt a les vendes, però anem tirant endavant com podem perquè la gent del país encara ve a comprar”, resumeix, una botiguera, el crit d'auxili del sector.



Tornant a l'economista, per a Rey hi ha dos motius que explicarien aquesta estocada que pot suposar el Black Friday per al petit comerç. D'una banda, el fet que les restriccions han tingut un impacte en el consum directe, és a dir, el que es fa presencialment a les botigues. De l'altra, el preu. "En circumstàncies normals el petit comerç podria reaccionar oferint una atenció més personal, el problema és que aquest any no hi haurà alternatives al comerç digital", diu Rey. El professor d'Esade apunta que si les empreses petites no s'han adaptat a aquesta realitat, és a dir, al comerç electrònic, "arriben tard a aquesta segona onada i el Black Friday els anirà malament".



Si bé el Principat es vol apuntar al tren de la digitalització, que plataformes com Pay Pal –per fer compra i vendes per internet– no operin al país limita molt el marc operatiu tant del comerç com del teixit empresarial. Mentre la revolució digital no arriba, Andorra continua sent un lloc de comerç tradicional, aquell que, segons Rey, més malparat sortirà d'aquesta situació.



Així doncs, caldrà esperar que la situació epidemiològica millori, que els estats veïns flexibilitzin les mesures que restringeixen la mobilitat, i que la campanya de Nadal millori unes perspectives, les del comerç andorrà, que avui es veuen d'un color més fosc que el mateix Black Friday.