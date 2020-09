Bomosa se suma a la moda del 'coworking'

Andorra se suma a la moda del 'coworking'. Bomosa ha innaugurat aquest dilluns el seu espai de treball 'Hive Five', de 1.200 metres quadrats i sis plantes, aportant al país un nou edifici per als 'coworkers'. Situat al bell mig d'Andorra la Vella, a l'edifici Bomosa, compta amb llocs oberts i despatxos tancats, sales de reunions, diferents espais per a actes i presentacions, i una sinena planta amb un 'open corner' d'alimentació i terrassa exterior amb vistes al riu Valira.

Durant la presentació, el fundador de Bomosa, Turi Mora; el director general, Manel Garcia, i el 'project manager' de 'Hive Five', Martí Batalla, han ofert un detallat recorregut per l'edifici al cap del Govern, Xavier Espot; el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. Al final de la visita, Espot ha destacat que "espais com aquest són molt positius perquè estan perfectament connectats amb la idea d'atraure inversió estrangera i és la clau de volta de la diversificació de la nostra economia; ens fa ser un país modern".

Tot i que la capacitat del 'coworking' és de 160 punts de treball, les limitacions d'aforament causades per la Covid-19 només permeten, de moment, que se'n puguin ocupar 70. "De fet, aquesta és la xifra que ens agradaria assolir a finals d'any, ja que acabem d'obrir i ara per ara només s'hi han instal·lat sis empreses, entre elles una de vehicles elèctrics i una altra de roba personalitzada per a ciclistes", ha comentat el director general de Bomosa, Manel Garcia.

El 'coworking' és una tendència mundial de la qual Andorra no se n'ha escapat. Principalment dissenyat per a emprenedors i empreses liberals, ofereix un entorn obert i de col·laboració entre els usuaris. En aquest sentit, Garcia ha afirmat que accepten qualsevol tipus de negoci que ajudi a diversificar l'economia i impulsar l'esperit emprenedor del país. "Hem mantingut contactes amb molts sectors econòmics i els agents del país per explicar-los el nostre projecte", ha recalcat.

Seguint la filosofia Bomosa, tots els beneficis que reculli 'Hive Five' financaran iniciatives solidàries de l'entitat. L'eficici, que és 'dogfriendly', promou un ambient sostenible: les taules estan fetes amb encenalls de fusta reaprofitada, hi ha fonts d'aigua osmotitzada, bombes de calor en comptes de calderes de gasoil i llums led que permeten estalviar entre el 80 i el 85% de l'electricitat. Val a dir que el 'coworking' està obert les 24 hores els set dies de la setmana i, de mitjana, costa uns 189 euros al mes, tot i que les tarifes són flexibles depenent de les necessitats de cada treballador.