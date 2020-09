Canillo incentivarà els propietaris de pisos turístics perquè es passin al lloguer

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha avançat aquest dijous, després de la reunió de la Taula per l'Habitatge, la possibilitat que alguns apartaments turístics de la parròquia, que en comptabilitza més d'un miler, passin a ser de lloguer residencial. “És evident que si hi ha més lloguer turístic és perquè els surt més a compte als propietaris, però ens reunirem amb ells perquè els surti a compte posar el seu habitatge a lloguer”, ha dit Camp, qui entén que “segurament, la situació d'emergència sanitària, que farà baixar el turisme, podria ajudar a aquest canvi”.



Ja hi ha una certa normativa que fa que els apartaments turístics es concentrin i fins i tot es vagin reduint, però jo parlo d'incentivar, veient quin cost tindrà per al Comú, que als propietaris els surti a compte posar els habitatges a lloguer. És tracta de parlar-ho amb el sector”, ha conclòs el cònsol canillenc.



Tot i que hi ha dos comuns al país que concentren la majoria d'habitatge de lloguer turístic, Camp entén que “no hauria de ser complicat trobar solucions per estendre la iniciativa a la resta de parròquies”.