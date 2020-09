El Govern bonificarà la contractació en l'àmbit privat amb 350 euros per mes i treballador

Després d'iniciar fa uns anys el desenvolupament de programes de foment de la contractació en l'àmbit públic –actualment hi ha 113 persones contractades–, el Govern ha aprovat aquest dimecres cinc reglaments que donen continuïtat a aquestes iniciatives d’anys anteriors i que com a novetat també fan referència a l'àmbit privat, com el Programa de foment de la contractació privada, la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius de 16 a 21 anys o el Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat, perquè "les empreses puguin contractar persones per un període inicial de sis mesos i que aquest pugui arribar a ser indefinit", ha explicat el ministre portaveu Eric Jover.



Pel que fa al Programa per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, adreçat a col·lectius amb dificultats per accedir al treball, s’han aprovat diverses modificacions per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals. Així, una de les novetats és que es preveu la successió de contractes per durada determinada, per tal de permetre l’ocupabilitat de les persones amb dificultats d’inserció en el mercat laboral. A més, es modifica el requisit d’estar inscrit 60 dies consecutius o no al Servei d’Ocupació per beneficiar-se del programa, i es limita a 45 dies consecutius.



D’altra banda, també s’han incorporat millores al programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 21 anys, per tal d’ampliar-ne els beneficiaris. Així, els joves tutelats i extutelats del programa d’inclusió laboral també s’incorporen al programa, amb una orientació i acompanyament específics. A més, el tram d’edat s’amplia fins als 21 anys, en lloc dels 20 establerts anteriorment, per tal de donar cabuda a tot el tram d’edat que acull el programa Fent Camí.



Com a novetat, a més, s’estableix que el contracte de treball de la segona fase del programa haurà de ser de durada indeterminada, i no es permetrà el contracte de sis mesos vàlid anteriorment. D’aquesta manera "es vol oferir estabilitat sense penalitzar l’empresa, ja que la subvenció de la segona fase del programa continua sent prou atractiva, i es considera que els sis primers mesos de contractació permeten valorar l’evolució i la idoneïtat del treballador", ha dit Jover, qui no ha sabut concretar quina partida pressupostària hi ha dedicat l'executiu, però sí ha avançat que l'ajut públic a aquest tipus de contractacions serà de 350 euros al mes per treballador contractat.

La desocupació continua a la baixa



Jover s'ha referit a les dades del Servei d'Ocupació, "que després del pic de més de 1.800 persones durant el confinament, ara continuen baixant, amb 914 persones inscrites", segons dades actualitzades d'aquest mateix dimecres. Com ja ha dit altres vegades, el ministre portaveu s'ha referit a la dependència de l'estacionalitat del mercat laboral andorrà. "Esperem que tot i la temporada baixa que comença ara al setembre es puguin seguir reduint el nombre d'inscrits", ha valorat el portaveu.