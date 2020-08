Més peticions de residència per compte propi pel confinament

El teletreball arran de la crisi de la Covid-19 ha disparat les sol·licituds de residències per compte propi a Andorra, segons un estudi dut a terme per l'empresa d'assessoria i consultoria fiscal Andorra Solutions. D'aquesta manera, sembla que la residència activa per a autònoms i petits empresaris ha guanyat pes durant aquests mesos de confinament. I és que treballar des de casa està esdevenint cada vegada més en un fet habitual per a molts professionals, sobretot del món digital.

Segons Andorra Solutions, la caiguda de llocs de treball a Andorra relacionats amb el turisme i l'hostaleria contrasta amb l'auge de consultors independents que treballen com a autònoms en el sector de les noves tecnologies o qualsevol altra professió amb possibilitat de ser desenvolupada de forma digital. L'empresa assessora arriba a aquestes conclusions després d'una enquesta feta entre 25 gestories i consultores especialistes en la inversió estrangera de país i destaquen que aquestes empreses han indicat un increment important de nous residents professionals i constitucions de societats. Més d'un 78% dels enquestats reporten una pujada de les sol·licituds d' inversió estrangera presentades. La majoria de les tramitacions provenen d'Espanya amb un 68% i França amb un 17%.

Segons l'estudi, la qualitat de vida i la fiscalitat són alguns dels aspectes que més es valoren. Tal com indica Andorra Solutions, Andorra guanya punts pel sistema sanitari, l'estabilitat política i una fiscalitat competitiva. El cost de la cobertura de la seguretat social i l'atenció mèdica, manifesten, "és molt competitiu", així com "les despeses d'habitatge, aliments i serveis públics". És més, assenyalen que amb un impost sobre la renda d'un màxim del 10%, Andorra ofereix "múltiples avantatges per als que esdevenen residents fiscals". I afegeixen que el país es mostra encara més segur front un possible rebrot a la tardor. "Andorra s'està convertint en un refugi segur per a aquells que poden oferir els seus serveis a distància treballant des de casa o amb viatges limitats", conclouen.