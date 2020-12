Andorra vol donar un nou impuls a l'emprenedoria. Així ha quedat palès en l'acord de col·laboració per un termini de tres anys que han signat aquest dimarts el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, i el director de Bomosa, Manel Garcia. L'acord té com a principal objectiu que tot l'ecosistema d'empreses emergents que s'impulsen des del Niu, el viver d'empreses de la parapública, pugui continuar creixent al nou espai de coworking Hive Five, on els emprenedors disposaran d'un ambient empresarial que els permetrà seguir creixent i generar sinergies.

El responsable del Niu, Miquel Gouarré, ha explicat que el conveni també busca la finalitat de permetre a les 'start-ups' disposar d'un espai de treball innovador a un preu reduït, ja que s'oferirà un 50% de descompte en el lloguer; beneficiar-se dels coneixements que puguin tenir els mentors de Hive Five, i disposar sempre d'una zona on celebrar reunions, activitats i esdeveniments que puguin sorgir en qualsevol moment per part dels emprenedors. Precisament, el director de Hive Five by Bomosa, Martí Batalla, ha posat en relleu que la signatura d'aquest acord "és una molt bona notícia", ja que permetrà una estada de fins a dotze mesos, i ha reconegut que tots els actors del país implicats en el món de l'emprenedoria han d'aprofitar aquests moments d'incertesa econòmica per fer realitat els seus projectes.

A banda de donar continuïtat als projectes que puguin anar sorgint del Niu, Batalla ha assegurat que la voluntat també és retenir talent i fer-lo evolucionar per tal que el Principat no aculli només el sorgiment d'una idea, sinó que s'arribi a la creació real d'un negoci i es mantingui. "Aquests acords haurien de ser obligatoris a nivell moral", ha afegit el dirigent de Hive Five. Cal destacar, a més, que tots els beneficis que genera l'espai de coworking i que no absorbeix, es destinen a Bomosa i, al final, "reverteixen cap al país".

El Niu compta actualment amb la incubació de dues 'start-ups', que a causa de la crisi sanitària es troben teletreballant. Gouarré ha indicat que, malgrat que els projectes es troben en fase de desenvolupament, estan relacionats amb el món de la comunicació i els 'media'. Per la seva banda, Batalla ha manifestat que la rebuda del nou espai de coworking per part dels consumidors ha estat bona, i actualment compta amb una vintena d'empreses 'freelance' a les seves instal·lacions. Un cop s'aixequin les restriccions en els aforaments, des de Hive Five es creu que es podrà anar tenint una fotografia més clara de la situació.