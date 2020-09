El Punt de Trobada es prepara per tancar

Ha estat un dels centres comercials més coneguts i concorreguts d’Andorra. El Punt de Trobada ha posat en marxa la maquinària per liquidar estoc, proveïdors i treballadors amb la mirada posada al 31 d’octubre, data en què els actuals operadors del negoci hauran d’abandonar l’immoble després d’anys de litigi amb els propietaris.

La històrica gran superfície, que donarà pas a un nou centre comercial que operarà el grup Pyrénées juntament amb la multinacional francesa Carrefour, ha començat el procés de clausura. Si bé els actuals explotadors demanen més temps per poder donar sortida a tota la mercaderia estocada, el cert és que cada dia són més els senyals que indiquen que el tancament definitiu és més a prop.

Per exemple, els clients del Punt de Trobada ja no poden fer ús de la targeta de fidelització. L’explicació rau en que la major part dels productes a la venda ja estan rebaixats. A les diferents seccions s’han començat a desmuntar les prestatgeries i departaments com els d’electrònica o esports donen pas a palets amb mercaderia procedent de l’extrem orient. En aquest sentit, fonts properes al centre han explicat que ara mateix el principal objectiu seria poder vendre un sobre-estoc de productes comprats fa uns anys a la Xina i altres països asiàtics.

Almenys dos camions transporten cada dia nombrosa mercaderia entre dos grans dipòsits situats a Aixovall i a la Comella fins al Punt de Trobada. La finalitat és donar sortida a desenes de contenidors amb roba i parament per la llar, peluixos, maletes i tota mena de productes ‘made in China’ abans d’abaixar la persiana definitivament. Per aquest motiu, segons les mateixes fonts, els gestors del Punt miren de guanyar temps ja que l’acumulació de mercaderia s’hauria fet igualment tot i saber que tard o d’hora haurien d’abandonar el centre.

Treballadors denuncien l’empresa

D’altra banda, almenys tres treballadors haurien denunciat el Punt de Trobada després de cessar en el seu lloc de treball. Es tractaria d’un directiu amb quinze anys d’antiguitat en l’empresa, i dues empleades que en faria més de 20 que hi treballaven. En els tres casos els treballadors consideren que se’ls ha acomiadat de manera irregular i a través dels seus advocats han iniciat els procés per exigir la compensació econòmica que els correspondria.