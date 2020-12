Vall Banc aposta per Vicky Jiménez en els propers tres anys

Vall Banc patrocinarà la tenista Vicky Jiménez durant els propers tres anys. Així ho ha anunciat aquest dilluns des de la sala d'actes de l'entitat bancària de manera telemàtica Sergi Martín, director general de Negoci de Vall Banc. "És la jugadora amb més projecció al tenis femení actual i la més jove en assolir el número 1 mundial; la Vicky és el talent en essència i té un futur prometedor", ha argumentat Martín, mentre la tenista ha assegurat que el patrocini "m'ajudarà molt en el meu projecte esportiu" dels propers anys.

Per la seva banda, l'entrenador Joan Jiménez ha afirmat que "és una aposta molt maca, estem molt agraïts i il·lusionats de poder seguir aquest camí conjuntament, reforça el vincle a nivell de país". Al mateix temps, ha explicat que "el projecte es fa gran, va començar familiar i ara les coses es fan millor", i sobretot a partir d'ara aquest patrocini "ens ajudarà molt", ja que "ara viatjarem molt més, l'equip s'ha fet més nombrós i això ens facilitarà poder assolir els reptes que tenim plantejats".

En l'àmbit competitiu, Vicky Jiménez ha explicat que aquest darrer any l'ha ajudat a créixer en la seva carrera esportiva, ja que sobretot ha significat un pas endavant des del punt de vista mental, ha dit. "És més jugadora ara que fa un any, més completa, i està preparada per fer un any més bo i així fer el salt al circuit professional", ha explicat l'entrenador. Amb 15 anys, la tenista ja té "un físic privilegiat", ha afegit Joan Jiménez, però "calculo que en dos anys haurem assolit un físic que sigui capaç d'assolir grans reptes".