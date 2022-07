A2 Security i Toni Garcia ja no assessoren el ministeri de Presidència, Economia i Empresa

Andorra la VellaLes empreses A2 Security i A2 Security Assessors, propietat del militant liberal Toni García, ja no mantenen cap mena de relació amb el ministeri de Presidència, Economia i Empresa ni amb el Govern. Així ho manifesta el titular de la cartera esmentada, Jordi Gallardo, en resposta a la pregunta realitzada per al consellera general socialdemòcrata Susanna Vela, i per la qual es dona a entendre que el vincle d'assessorament entre l'entitat i l'executiu va finalitzar amb la segona i darrera adjudicació que se'ls hi va realitzar a finals del 2020.

Cal recordar que el primer contracte amb les societats de García es va dur a terme a través d'una adjudicació directa a mitjans del 2020 per un import de més de 20.000 euros i per un període de sis mesos. En finalitzar, el desembre del 2020, es va adjudicar el segon per 50.000 euros i un any de durada.