Abast impulsa una campanya solidària en favor d'Assandca aprofitant el nou incentiu al mecenatge a l’IRPF

Andorra la VellaAbast Global ha presentat una campanya que combina una innovadora fórmula que barreja solidaritat i avantatges fiscals per donar suport a Assandca, l’Associació d’Andorra Contra el Càncer.

Segons Helena de Torres, directora de Comunicació d’Abast, la iniciativa aprofita les novetats en incentius fiscals aprovats en la Llei de l’IRPF, que permet als donants particulars desgravar-se fins al 90% de les seves aportacions fins a 100 euros.

Això significa que una donació de 100 euros té un cost real de només 10 euros per al donant, mentre Assandca rep la totalitat de l’ajuda. Amb aquesta iniciativa ja s’han recaptat més de 1.000 euros.

Canvi a la llei de l'IRPF

L’empresa, aprofitant la seva especialització en fiscalitat nacional i internacional, ha proposat aquesta iniciativa a tot el seu equip i més d’una quinzena de treballadors han decidit contribuir a aquesta campanya solidària.

A través de petites aportacions individuals, el personal d’Abast contribuirà directament a recolzar els serveis i projectes d’Assandca, un referent en la lluita contra el càncer al país. De fet, aquest model busca servir d’exemple per motivar altres empreses a participar en iniciatives similars.

És una forma original de fer un donatiu que combina beneficis socials i fiscals, incentivant més empreses i ciutadans a formar part d’aquest teixit solidari ” Helena de Torres Cap de Comunicació d'Abast Global

Assandca: un suport integral contra el càncer

Assandca treballa des de fa anys en tres grans eixos: l’atenció als afectats, la divulgació de la malaltia i la promoció del voluntariat.

Amb accions al llarg de tot l’any, com el Dia Mundial Contra el Càncer o el Dia Contra el Càncer de Mama, l’associació busca sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la prevenció i la detecció precoç.

Entre tots els companys vam proposar diverses associacions per fer les donacions. Les dues més votades estaven relacionades amb malalties, però finalment vam triar ASSANDCA ” Raquel Cornejo Directora del departament de Corporate

A banda de les campanyes de conscienciació, l’associació dedica esforços a oferir suport pràctic i emocional als pacients i les seves famílies, mitjançant un equip de voluntariat compromès.

Els fons recaptats es destinen a millorar la qualitat de vida de les persones afectades pel càncer, pal·liant els problemes derivats de la malaltia i donant resposta a les necessitats dels malalts i els seus entorns.

Una iniciativa oberta a tothom

Amb aquesta iniciativa, Abast no només mostra el seu compromís amb una causa social rellevant, sinó que també actua com un altaveu per promoure els nous incentius fiscals vigents des de l’exercici 2024.

La campanya s’emmarca en un model que busca combinar solidaritat amb beneficis fiscals, per fer créixer la xarxa d’ajuda i suport al país.

“Esperem que aquest projecte inspiri més empreses a explorar noves formes de col·laborar amb associacions locals”, conclou De Torres.

Així, Assandca i Abast Global sumen forces per demostrar que la solidaritat pot ser una eina poderosa per transformar la societat i millorar les condicions de vida de les persones afectades pel càncer.

La donació d’Abast Global exemplifica l’impacte dels nous incentius, i com aprofitant els avantatges fiscals es pot canalitzar el suport cap a causes socials com la d’Assandca.

A través d’una col·laboració amb els treballadors, l’empresa contribueix a finançar projectes de l’associació, dedicada a l’atenció dels afectats pel càncer, la conscienciació i la promoció del voluntariat.

Aquest model d’ajuda solidària, que permet donar suport amb un cost reduït per als donants, busca promoure més implicació empresarial en la lluita contra el càncer i altres iniciatives locals.