Marc Urgell: "Tant premsa com Govern no han sabut transmetre els punts positius que aporta l'inversor estranger"

Andorra la VellaMarc Urgell, CEO d'Abast, analitza en aquesta entrevista com afecten diferents mesures polítiques a la imatge d'Andorra pels inversors. L'expert en fiscalitat i gestió empresarial afirma que el país encara té fortaleses singulars que la fan destacar com un dels destins preferits dels inversors a l'hora d'impulsar projectes en l'àmbit digital, tal com ell destaca. A més, Urgell assenyala que la realitat dels creadors de contingut està allunyada de la imatge que transmet sovint la premsa, afirmat l'interès de molts creadors de continguts en adaptar-se i integrar-se a la societat andorrana.

Continua Andorra sent un punt d’interès per a creadors de continguts i treballadors digitals?

Sí, Andorra continua sent un punt d'interès per creadors de continguts i per treballadors digitals, al final, els punts forts del país que són la fiscalitat, la seguretat i la qualitat de vida continuen persistint, encara que tarden més a crear una empresa o tarden més en els tràmits hi hagi alguna dificultat més. Quan fem la comparativa d'Andorra amb relació en altres països veiem que en l'àmbit de seguretat i qualitat de vida segueix sent l'opció preferida per molta gent.

Hi ha preocupació entre els creadors de continguts i youtubers per la nova llei del català?

En general no. En general, la gran majoria s'adapta és a dir són gent que ve aquí a integrar-se, que fa les seves amistats aquí a Andorra que tot i no ser la seva llengua vehicular, però l'entenen i el comencen a parlar. Tenim clients que s'han casat amb una andorrana o un andorrà i fan la família aquí. Evidentment que hi ha excepcions, no crec que siguin els clients espanyols el que estan més preocupats, per proximitat idiomàtica, però sí si un senyor que vingui de Països Baixos o que ve de Noruega, és més complicat que aprengui el català, però tampoc no ho veuen ells com un problema, sinó una obligació a la qual s'hauran d'adaptar.

Creus que hi ha més por de la inversió estrangera amb les noves mesures de Govern?

Potser tant premsa com Govern no han sabut transmetre tots els punts positius que aporta el nou resident o l'inversor estranger. Evidentment, s'ha fet molt d'èmfasis en el preu de l'habitatge, que efectivament té una incidència encara que no se sap ben bé quina per un tema de volum d'oferta i demanda. No s'està parlant de les concessions de la CASS, dels impostos que estan pagant aquesta gent i tot això són recursos públics que permeten a data d'avui tenir superàvit i que permeten que el país faci inversions i emprendre ajudes, habitatges socials... hi han molts punts positius que no s'estan sabent explicar o no s'estan explicant degudament i què a l'hora de valorar si és positiu o negatiu crec que s'ha de tenir en compte tot, no només la part negativa.

Afecta el preu de l’habitatge a la inversió estrangera?

Jo penso que efectivament hi ha una incidència perquè al final el preu es fixa per oferta i demanda i la inversió estrangera es demanda, per tant, sí que hi ha una incidència en el preu. El tema és si pot explicar aquest augment tan important del preu o només una part, jo estic segur que explica una part. No et sabria dir si és una part important o no tan important.

El que està clar és que hi ha molts altres factors a tenir en compte com els pisos buits, com la utilització de l'habitatge per ús turístic així com altres factors rellevants envers això, però trobo a faltar un estudi en profunditat de quins són els factors que afecten i com. Ja hi ha un estudi de l'Institut Nacional de l'Habitatge que és prou complert a final de l'any passat però crec que encara no s'ha estudiat amb la perspectiva de quin impacte tenen els nous residents o la inversió estrangera amb el preu de l'habitatge, quina part de l'increment expliquen.

S’està creant un rebuig cap a la inversió estrangera i els ‘youtubers’?

Jo penso que al final la població es deixa guiar pel que veu, pel que escolta, pel que llegeix a la premsa o de Govern... i clar sí totes les comunicacions són tendents a explicar els efectes negatius la percepció general que hi ha és negativa. El que jo penso és que s'ha de fer un esforç per intentar veure-ho tot amb una perspectiva holística, s'ha de poder veure tant punts positius com punts negatius. I d'aquesta forma l'opinió que tindrà la població serà una opinió a parer meu més justa, més objectiva. Penso que el problema de l'habitatge és un problema greu i això està perjudicant la imatge pública d'aquests inversors estrangers, que al final no són els culpables de res d'això, al final són gent que ve aqui a aportar, invertir, impulsar llocs de treballs i generen una demanda, compren vehicles, compren al supermercat, una demanda que és positiva pels empresaris i per a la població. Crec que s'ha de veure tot i a vegades aquesta anàlisi es fa d'una forma molt superficial i amb una perspectiva negativa.

Andorra continua sent un lloc atractiu per invertir?

Entenc que sí, però això és molt important i és que l'inversor busca seguretat jurídica. L'inversor busca que no es canviï les normes d'un dia per l'altre, que al final l'entorn en el qual inverteix sigui segur. Una mica la sensació que tenim és que Andorra està començant a rebutjar la inversió estrangera d'una forma que és poc coherent i poc lògica, mentre altres països han vist el potencial que té això i estan fent al contrari, prenen mesures per intentar atreure aquesta inversió estrangera. Em fa una mica de por que Andorra perdi aquest lideratge, que està assumint a nivell europeu d'atracció d'inversors i nous residents que poden aportar molt precisament per una imatge o per una mala premsa pel problema de l'habitatge.

Quina visió de futur tens del Principat?

Depèn de com es facin les coses, les últimes mesures que s'han pres són molt negatives per la inversió estrangera. Crec que això ningú ho pot discutir, evidentment que es prenen per protegir un col·lectiu i protegir el tema de l'habitatge que ho entenc i penso que és important. Tanmateix, hem de vigilar molt amb les mesures que prenem i l'impacte que tenen a llarg termini, poder en 5 o deu anys ens podrien penedir i és un escenari que podria ser probable si no es prenen mesures que per una banda, ajudin l'andorrà i el resident a tenir un accés a l'habitatge a preu assequible i a la vegada que aquestes mesures no perjudiquin l'inversor estranger. Crec que és possible arribar a aquestes mesures que no perjudiquin, però el que s'està fent a parer meu, l'opció fàcil, és diguem regular i legislar perjudicant a una en benefici d'uns altres. La clau és trobar l'equilibri i trobar les fórmules que afavoreixin a tothom.