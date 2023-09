Els accionistes populars d'Unnic estampen la signatura de poder notarials

Andorra la VellaDes d'aquest dimecres, i fins a finals d'octubre, s'ha obert el procés de signatura d'atorgament de poders notarials per part dels futurs accionistes populars de la societat Jocs SA, l'empresa que explota el centre Unnic i el Gran Casino d'Andorra.

Es tracta del pas final que han de fer els 1.200 nous accionistes per tal de facultar els representants legals de la companyia perquè procedeixin a la formalització de les participacions que li corresponen a cada persona que ha adquirit accions de la classe B, conegudes com a accions populars.

Els interessats que encara no han passat per Unnic per estampar la seva signatura ho poden fer els propers dies reservant hora a través de la web d'Unnic (https://unnic.ad/ca/subscripcio-accions-populars/).

En paral·lel, si alguna de les persones que va fer una reserva no la completa abans del 30 de setembre, s'obrirà la llista d'espera de les persones que van continuar sol·licitant accions quan l'emissió ja estava esgotada.

L'acte de la signatura es realitza a la sala d'espectacles d'Unnic, en grups de 50 persones i en presència del notari, Isidre Bartumeu, així com de diversos responsables de l'àrea legal i administrativa de la societat Jocs SA.

Coincidint amb la signatura d'atorgament de poders notarials, els nous accionistes reben un document que els acredita com a tals i que els permet gaudir d'avantatges cada cop que visitin Unnic.