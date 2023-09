Els accionistes populars d'Unnic valoren amb "molt bona nota" el centre d'oci integral

Andorra la Vella"La instal·lació d'Unnic ha estat un gran encert, pot aportar moltes coses al país". Amb aquestes paraules han valorat els nous accionistes populars de Jocs SA, l'empresa que explota centre d'oci integral que també inclou el Gran Casino d'Andorra, al qual, afirmen, que li posen una "molt bona nota", situant-la en un vuit sobre deu. "La nota és bona, crec que l'equipament pot aportar moltes coses, una oferta més d'oci i cultura".

En aquest sentit, també posen en relleu els beneficis que pot suposar envers la diversificació de l'oferta turística, indicant que mobilitzarà un major nombre de visitants, els quals, consideren, fins a la creació de l'equipament "no tenien on anar" i amb Unnic disposen "d'alguna cosa diferent, innovadora, amb una gran oferta en restauració". A més, destaquen la nova plaça situada a la coberta de l'edifici del centre d'oci integral i que connecta la plaça del Poble i el carrer Prat de la Creu, de la qual ressalten l'embelliment que ha proporcionat per la zona.

Quant al motiu que els ha portat a adquirir accions populars de Jocs SA, els nous titulars exposen els avantatges que s'aconsegueixen, com els descomptes a la zona de restauració i espectacles, i, asseveren que, de la mateixa manera que, en el seu moment, és "una opció per no perdre valor amb els diners", ja que "avui dia és bastant complicat trobar inversions relativament segures que et proporcionin algun rendiment". "La gent que va adquirir accions quan es va crear Caldea va fer un bon negoci, no sé si amb Unnic passarà el mateix, però crec que és una aposta bastant segura", manifesten.

De la mateixa manera, comenten el distintiu país que exposa en l'àmbit internacional l'equipament, el qual, malgrat que en "un inici hi va haver la polèmica pel joc pel casino, va molt més enllà", reiterant que és un "centre d'oci global" amb una "nova oferta atractiva pels andorrans i els turistes". "És tot el que ofereix Unnic, n'estic segur que tindrà molt futur i aportarà beneficis al país", conclouen.

Cal recordar que des del dimecres 14 de setembre i fins a finals d'octubre s'ha obert el procés de signatura d'atorgament de poders notarials als nous accionistes populars. Es tracta del pas final que han de fer els 1.200 nous accionistes per tal de facultar els representants legals de la companyia perquè procedeixin a la formalització de les participacions que li corresponen a cada persona que ha adquirit accions de la classe B, conegudes com a accions populars.

Els interessats que encara no han passat per Unnic per estampar la seva signatura ho poden fer els propers dies reservant hora a través de la web d'Unnic (https://unnic.ad/ca/subscripcio-accions-populars/).