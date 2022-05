L'ACODA adverteix de l'aturada d'obres com a conseqüència del tancament de l'abocador de Beixalís

Andorra la VellaL’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra adverteix, en un comunicat de premsa, de l'aturada d'obres com a conseqüència del tancament de l'abocador de Beixalís. L'entitat considera que no s'ha donat prou temps a les empreses de la construcció per organitzar-se ni tampoc a les autoritats corresponents per buscar alternatives.

El passat 16 de maig, el Comú de la Massana ha comunicat a les diferents empreses que fan ús de l’abocador que "a partir d’ara ja no poden vendre més tones per abocament donat que s’ha exhaurit el límit de la seva capacitat actual", segons explica l'ACODA. I això fa que "les nostres empreses, a partir d’ara, no podran preveure on dipositaran les terres i pedres provinents de les excavacions, i fins i tot obres que es troben en curs o a punt d’iniciar-se arribaran a aturar-se, ja que el sector de la construcció es troba encara sense una solució ferma pel que respecte a la problemàtica dels abocadors", anuncia l'ACODA.

L'abocador de Beixalís ha esdevingut durant els darrers anys "de facto "l'abocador nacional", rebent doncs la majoria de les terres de les parròquies centrals i la totalitat de les obres de les Valls del Nord, per falta d'alternatives viables en la resta de parròquies", afirma l'associació de contractistes.

L'ACODA afegeix que en el cas de l'abocador del Maià, "per la seva ubicació al cap del Port d'Envalira, només ha permès resoldre les excavacions i obres executades al Pas de la Casa durant els períodes d'estiu", i pel que respecte a la recent reobertura de l'abocador ubicat a la Rabassa, de moment tan sols acull les obres executades pel mateix Comú de Sant Julià, "principalment per l'elevat cost de la taxa d'abocament", que és de 28 €/m3.

L'ús d'aquests abocadors, a més, pot comportar un augment del trànsit des de les Valls del Nord cap a Sant Julià de Lòria i el Port d'Envalira.

Així, "la manca de planificació i disposició d'abocadors per poder dipositar les terres, per part de la majoria dels Comuns, ha portat la situació a una possible imminent aturada dels moviments de terres suposant un greu impacte en tots els col·lectius que hi formen part, amb especial perjudici a propietaris i promotors, que tot i disposant-ne les pertinents llicències urbanístiques de les quals ja han satisfet a cada corporació els imports corresponents als permisos atorgats, no podran executar-les a causa de la situació generada", apunten els contractistes.

Tot plegat "agreuja ja de per si la complicada situacio que travessa el sector a causa de la inflació, amb especial incidència pel cost de les matèries primeres i la falta d'empatia dels establiments públics a l'hora d'aplicar revisions de preus tal com fan per llei la resta de països del nostre entorn", considera l'entitat, que explica que alguns concursos públics han quedat deserts a causa de tot plegat i algunes obres en curs de licitació podran veure's igualment afectades.

En aquest sentit, des de l'ACODA s'insisteix en la demanada a l’Administració general, en especial atenció al Comuns (responsables en l’atorgament de les llicències urbanístiques i de la gestió dels abocadors), "d’una solució que respongui ja a la problemàtica, amb l’obertura de nous abocadors, per entrar en funcionament aquest estiu, per garantir la continuïtat de l’activitat del sector i evitar greus conseqüències que poden esdevenir a partir d’ara".

De la mateixa manera, l'associació es posa a disposició dels estaments públics per "intentar trobar trobar una sortida viable i programada en aquest moment delicat", i en aquest sentit, demanen una reunió amb el Govern i els Comuns per trobar una sortida a la situació generada.