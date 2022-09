Acord històric fins al 2062 per construir el Caldea Hotel

Escaldes-EngordanyCaldea i el Comú d'Escaldes-Engordany han rubricat aquest matí l'acord de concessió en el qual la corporació comunal cedeix fins a l'any 2062 una superfície d'un total de 2.000 m² per a la construcció del Caldea Hotel a la icònica torre de cristall. La cònsol major d'Escaldes-Engordany i presidenta de SEMTEE, Rosa Gili, i el vicepresident de la societat, Ramon Visent, han estat els encarregats de signar l'històric pacte que ha tingut lloc a les instal·lacions de l'spa termal. "La concessió és a llarg termini i Caldea pagarà un preu de mercat pels metres quadrats que ocuparà". Així ho ha explicat el director general de Caldea, Miguel Pedregal, que ha afirmat que es tracta d'un acord "molt important en el que a partir d'ara iniciarem, amb la màxima celeritat, el procés per seleccionar els tècnics i les empreses adients per realitzar la transformació de la torre en hotel i modernitzar l'espai del Termolúdic".

Per la seva part, la cònsol major d'Escaldes-Engordany ha destacat que és un "bon acord per les dues parts". En el cas del Comú, "permetrà aconseguir uns ingressos extres i a més podrà deixar d'assumir despeses diverses importants", entre les quals les relatives a manteniment. Rosa Gili, a més, ha posat en relleu que l'acord assolit amb Caldea revertirà també en la ciutadania. Això es podrà veure molt clarament en la celebració del Dia de l'escaldenc. Consistirà en una jornada d'entrada gratuïta per a totes les persones residents a Escaldes-Engordany. El Dia de l'escaldenc també inclourà animacions a càrrec de SEMTEE. A l'últim, la cònsol major ha exposat que aquest projecte suposarà una inversió rellevant i, per tant, "un fort impuls que permetrà a Caldea lluir de nou". El nou hotel preveu esdevenir un dels allotjaments més singulars del món en l'àmbit del wellness.